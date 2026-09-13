Ноутбук HP Omen 16-wf1023ci Core i5 14500HX 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb 16.1" IPS FHD FreeDOS black (A74M2EA)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук HP Omen 16-wf1023ci Core i5 14500HX 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb 16.1" IPS FHD FreeDOS black (A74M2EA)
Для кого и под какие задачи
HP Omen 16 с процессором Intel Core i5 14-го поколения и видеокартой RTX 4060 представляет собой современный игровой ноутбук среднего класса. Эта модель отлично подойдет для комфортной игры в актуальные тайтлы на высоких настройках графики, а также справится с задачами стриминга и базового создания контента. От типичных игровых моделей этого класса её отличает сбалансированная конфигурация с упором на производительность и термоконтроль.
Процессор, видеокарта и производительность
14-ядерный процессор Intel Core i5-14500HX с поддержкой 20 потоков обеспечивает высокую производительность как в играх, так и в ресурсоемких приложениях. NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 позволяет комфортно играть в современные игры в Full HD разрешении с активированными эффектами трассировки лучей и DLSS 3, а также ускоряет рендеринг в креативных приложениях благодаря поддержке технологий NVIDIA Studio.
Экран и комфорт работы
16.1-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица демонстрирует достойную цветопередачу для игр и развлекательного контента, а также комфортна при длительной работе благодаря технологиям защиты зрения. IPS-матрица гарантирует отсутствие типичных для TN-панелей искажений цвета при взгляде под углом.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства современных игр и комфортной многозадачности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый запуск игр. При необходимости есть возможность добавить второй накопитель для расширения дискового пространства.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в фирменном геймерском стиле линейки Omen с характерными элементами дизайна. Продвинутая система охлаждения с несколькими теплотрубками и вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов, хотя под максимальной нагрузкой шум может быть заметным. В автономном режиме производительность ограничивается для экономии заряда, поэтому для полноценной игровой сессии рекомендуется подключение к сети.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая несколько USB Type-A и Type-C портов, HDMI для подключения внешнего монитора и сетевой разъем для стабильного проводного подключения. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. Клавиатура имеет подсветку и полноразмерный цифровой блок, что удобно для игр и работы с числами.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), потребуется самостоятельная установка Windows. В активном игровом режиме система охлаждения может работать довольно шумно, что типично для игровых ноутбуков этого класса. Рекомендуется использовать подставку для дополнительного охлаждения при длительных игровых сессиях. Модель оптимальна для геймеров, ищущих производительный ноутбук с хорошим потенциалом для апгрейда, но тем, кому важна максимальная мобильность, стоит присмотреться к более легким альтернативам.
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Для кого и под какие задачи
HP Omen 16 с процессором Intel Core i5 14-го поколения и видеокартой RTX 4060 представляет собой современный игровой ноутбук среднего класса. Эта модель отлично подойдет для комфортной игры в актуальные тайтлы на высоких настройках графики, а также справится с задачами стриминга и базового создания контента. От типичных игровых моделей этого класса её отличает сбалансированная конфигурация с упором на производительность и термоконтроль.
Процессор, видеокарта и производительность
14-ядерный процессор Intel Core i5-14500HX с поддержкой 20 потоков обеспечивает высокую производительность как в играх, так и в ресурсоемких приложениях. NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 позволяет комфортно играть в современные игры в Full HD разрешении с активированными эффектами трассировки лучей и DLSS 3, а также ускоряет рендеринг в креативных приложениях благодаря поддержке технологий NVIDIA Studio.
Экран и комфорт работы
16.1-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица демонстрирует достойную цветопередачу для игр и развлекательного контента, а также комфортна при длительной работе благодаря технологиям защиты зрения. IPS-матрица гарантирует отсутствие типичных для TN-панелей искажений цвета при взгляде под углом.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства современных игр и комфортной многозадачности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый запуск игр. При необходимости есть возможность добавить второй накопитель для расширения дискового пространства.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в фирменном геймерском стиле линейки Omen с характерными элементами дизайна. Продвинутая система охлаждения с несколькими теплотрубками и вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов, хотя под максимальной нагрузкой шум может быть заметным. В автономном режиме производительность ограничивается для экономии заряда, поэтому для полноценной игровой сессии рекомендуется подключение к сети.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая несколько USB Type-A и Type-C портов, HDMI для подключения внешнего монитора и сетевой разъем для стабильного проводного подключения. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. Клавиатура имеет подсветку и полноразмерный цифровой блок, что удобно для игр и работы с числами.
Важные нюансы перед покупкой
Перед приобретением стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), потребуется самостоятельная установка Windows. В активном игровом режиме система охлаждения может работать довольно шумно, что типично для игровых ноутбуков этого класса. Рекомендуется использовать подставку для дополнительного охлаждения при длительных игровых сессиях. Модель оптимальна для геймеров, ищущих производительный ноутбук с хорошим потенциалом для апгрейда, но тем, кому важна максимальная мобильность, стоит присмотреться к более легким альтернативам.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Отзывы о товаре Ноутбук HP Omen 16-wf1023ci Core i5 14500HX 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb 16.1" IPS FHD FreeDOS black (A74M2EA)