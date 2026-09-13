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Ноутбук HP Omen 16-wf1023ci Core i5 14500HX 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb 16.1" IPS FHD FreeDOS black (A74M2EA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP Omen 16-wf1023ci Core i5 14500HX 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb 16.1" IPS FHD FreeDOS black (A74M2EA)

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Ноутбук HP Omen 16-wf1023ci Core i5 14500HX 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb 16.1&quot; IPS FHD FreeDOS black (A74M2EA)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
179 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713145
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.4

Описание товара Ноутбук HP Omen 16-wf1023ci Core i5 14500HX 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb 16.1" IPS FHD FreeDOS black (A74M2EA)

Для кого и под какие задачи

HP Omen 16 с процессором Intel Core i5 14-го поколения и видеокартой RTX 4060 представляет собой современный игровой ноутбук среднего класса. Эта модель отлично подойдет для комфортной игры в актуальные тайтлы на высоких настройках графики, а также справится с задачами стриминга и базового создания контента. От типичных игровых моделей этого класса её отличает сбалансированная конфигурация с упором на производительность и термоконтроль.

Процессор, видеокарта и производительность

14-ядерный процессор Intel Core i5-14500HX с поддержкой 20 потоков обеспечивает высокую производительность как в играх, так и в ресурсоемких приложениях. NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 позволяет комфортно играть в современные игры в Full HD разрешении с активированными эффектами трассировки лучей и DLSS 3, а также ускоряет рендеринг в креативных приложениях благодаря поддержке технологий NVIDIA Studio.

Экран и комфорт работы

16.1-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица демонстрирует достойную цветопередачу для игр и развлекательного контента, а также комфортна при длительной работе благодаря технологиям защиты зрения. IPS-матрица гарантирует отсутствие типичных для TN-панелей искажений цвета при взгляде под углом.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства современных игр и комфортной многозадачности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый запуск игр. При необходимости есть возможность добавить второй накопитель для расширения дискового пространства.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в фирменном геймерском стиле линейки Omen с характерными элементами дизайна. Продвинутая система охлаждения с несколькими теплотрубками и вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов, хотя под максимальной нагрузкой шум может быть заметным. В автономном режиме производительность ограничивается для экономии заряда, поэтому для полноценной игровой сессии рекомендуется подключение к сети.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая несколько USB Type-A и Type-C портов, HDMI для подключения внешнего монитора и сетевой разъем для стабильного проводного подключения. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. Клавиатура имеет подсветку и полноразмерный цифровой блок, что удобно для игр и работы с числами.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), потребуется самостоятельная установка Windows. В активном игровом режиме система охлаждения может работать довольно шумно, что типично для игровых ноутбуков этого класса. Рекомендуется использовать подставку для дополнительного охлаждения при длительных игровых сессиях. Модель оптимальна для геймеров, ищущих производительный ноутбук с хорошим потенциалом для апгрейда, но тем, кому важна максимальная мобильность, стоит присмотреться к более легким альтернативам.

Отзывы о товаре Ноутбук HP Omen 16-wf1023ci Core i5 14500HX 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb 16.1" IPS FHD FreeDOS black (A74M2EA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

HP Omen 16 с процессором Intel Core i5 14-го поколения и видеокартой RTX 4060 представляет собой современный игровой ноутбук среднего класса. Эта модель отлично подойдет для комфортной игры в актуальные тайтлы на высоких настройках графики, а также справится с задачами стриминга и базового создания контента. От типичных игровых моделей этого класса её отличает сбалансированная конфигурация с упором на производительность и термоконтроль.

Процессор, видеокарта и производительность

14-ядерный процессор Intel Core i5-14500HX с поддержкой 20 потоков обеспечивает высокую производительность как в играх, так и в ресурсоемких приложениях. NVIDIA GeForce RTX 4060 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6 позволяет комфортно играть в современные игры в Full HD разрешении с активированными эффектами трассировки лучей и DLSS 3, а также ускоряет рендеринг в креативных приложениях благодаря поддержке технологий NVIDIA Studio.

Экран и комфорт работы

16.1-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица демонстрирует достойную цветопередачу для игр и развлекательного контента, а также комфортна при длительной работе благодаря технологиям защиты зрения. IPS-матрица гарантирует отсутствие типичных для TN-панелей искажений цвета при взгляде под углом.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства современных игр и комфортной многозадачности. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый запуск игр. При необходимости есть возможность добавить второй накопитель для расширения дискового пространства.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в фирменном геймерском стиле линейки Omen с характерными элементами дизайна. Продвинутая система охлаждения с несколькими теплотрубками и вентиляторами эффективно отводит тепло от мощных компонентов, хотя под максимальной нагрузкой шум может быть заметным. В автономном режиме производительность ограничивается для экономии заряда, поэтому для полноценной игровой сессии рекомендуется подключение к сети.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен полным набором современных интерфейсов, включая несколько USB Type-A и Type-C портов, HDMI для подключения внешнего монитора и сетевой разъем для стабильного проводного подключения. Поддерживаются актуальные стандарты Wi-Fi и Bluetooth для беспроводного подключения периферии. Клавиатура имеет подсветку и полноразмерный цифровой блок, что удобно для игр и работы с числами.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), потребуется самостоятельная установка Windows. В активном игровом режиме система охлаждения может работать довольно шумно, что типично для игровых ноутбуков этого класса. Рекомендуется использовать подставку для дополнительного охлаждения при длительных игровых сессиях. Модель оптимальна для геймеров, ищущих производительный ноутбук с хорошим потенциалом для апгрейда, но тем, кому важна максимальная мобильность, стоит присмотреться к более легким альтернативам.

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Отзывы


Ноутбук HP Omen 16-wf1023ci Core i5 14500HX 16Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb 16.1" IPS FHD FreeDOS black (A74M2EA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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