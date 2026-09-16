Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 860 руб.
В наличии
Код товара: 713132
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
88 860 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х31х7
Вес, кг.
2.8
Описание товара Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET)
Ноутбук
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 84 740 руб.21185 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 84 900 руб.21225 руб. в СплитНоутбук MSI Modern 15 F1MG-1099RU Core 7 150U 16Gb SSD512Gb Inte...
-
В наличииЦена 85 210 руб.21303 руб. в СплитНоутбук Infinix GTBOOK GL614 16" Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 85 210 руб.21303 руб. в СплитНоутбук Infinix GTBOOK GL614 16" Core i5-13420H N5050 16Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 85 770 руб.21443 руб. в СплитНоутбук MSI Thin 15 B2RVE-3450XRU Intel Core 5 210H/16Gb/SSD512G...
-
В наличииЦена 87 120 руб.21780 руб. в СплитНоутбук HP Victus 15-fa2082wm 15.6" IPS FHD Core i5 13420H 16Gb ...
-
В наличииЦена 88 070 руб.22018 руб. в СплитНоутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512...
-
В наличииЦена 88 150 руб.22038 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire 7 A715-59G-769T Core i7 13620H 16Gb SSD512Gb...
-
В наличииЦена 88 230 руб.22058 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B3 Flip B3402FVA-I516512B7D Core 5 120U ...
-
В наличииЦена 88 230 руб.22058 руб. в СплитНоутбук HP Probook 460 G11 16" IPS Core Ultra 7 155U 16GB/512GB ...
-
В наличииЦена 88 230 руб.22058 руб. в СплитНоутбук Asus Expertbook B1503CVA-I716512B0D 15,6" FHD Core 7 150...
-
В наличииЦена 88 230 руб.22058 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 4 G1i 14" Ultra 5 225U/ 16GB/512GB SSD Silver...
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Развернуть
Модель процессора
155U
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
56 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серебристый, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, 16 дюймов, Мощные, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 88860 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 460 G11 Core Ultra 7 155U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS silver (A38BHET)