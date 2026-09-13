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Ноутбук HP Pavilion 16-af0007ci Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS lt.blue (A1AB4EA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP Pavilion 16-af0007ci Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS lt.blue (A1AB4EA)

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Ноутбук HP Pavilion 16-af0007ci Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS lt.blue (A1AB4EA) - фото 1
Ноутбук HP Pavilion 16-af0007ci Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS lt.blue (A1AB4EA) - фото 2
Ноутбук HP Pavilion 16-af0007ci Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS lt.blue (A1AB4EA) - фото 3
Ноутбук HP Pavilion 16-af0007ci Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS lt.blue (A1AB4EA) - фото 4
Ноутбук HP Pavilion 16-af0007ci Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS lt.blue (A1AB4EA) - фото 5
Ноутбук HP Pavilion 16-af0007ci Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS lt.blue (A1AB4EA) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
HP Pavilion
Операционная система
без ОС
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP Pavilion 16-af0007ci Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS lt.blue (A1AB4EA) - фото 1
  • Ноутбук HP Pavilion 16-af0007ci Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS lt.blue (A1AB4EA) - фото 2
  • Ноутбук HP Pavilion 16-af0007ci Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS lt.blue (A1AB4EA) - фото 3
  • Ноутбук HP Pavilion 16-af0007ci Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS lt.blue (A1AB4EA) - фото 4
  • Ноутбук HP Pavilion 16-af0007ci Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS lt.blue (A1AB4EA) - фото 5
  • Ноутбук HP Pavilion 16-af0007ci Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA FreeDOS lt.blue (A1AB4EA) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
91 600 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713115
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Pavilion
Операционная система
без ОС
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук HP Pavilion 16-af0007ci Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS lt.blue (A1AB4EA)

Для кого и под какие задачи

HP Pavilion 16-af0007ci построен на инновационной платформе Intel Core Ultra и ориентирован на пользователей, которым важны энергоэффективность и производительность в повседневных задачах. Ноутбук отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-общения и легкой многозадачности. Модель демонстрирует хороший баланс между портативностью и размером экрана, что делает её удачным выбором для учащихся и офисных работников.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core Ultra 5 125U представляет новое поколение мобильных CPU с улучшенной энергоэффективностью и поддержкой технологий искусственного интеллекта. Встроенная графика Intel Graphics обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, просмотра видео и несложных задач по обработке фото. Связка хорошо справляется с многозадачностью в браузере и офисных приложениях, но не предназначена для требовательных игр или профессиональной графики.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает комфортную работу с текстом и достаточно места для многооконного режима. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и хорошую цветопередачу, что важно при длительной работе с документами или просмотре медиаконтента. Соотношение сторон 16:10 дает дополнительную высоту экрана, полезную при работе с текстами и таблицами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно. Твердотельный накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Конфигурация памяти оптимальна для большинства повседневных задач и базового контент-создания.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в приятном светло-голубом цвете, что выделяет ноутбук среди типичных серебристых и черных моделей. 16-дюймовый форм-фактор сбалансирован между портативностью и удобством работы. Система охлаждения оптимизирована под энергоэффективный процессор Core Ultra, что обеспечивает тихую работу в офисных задачах. Платформа Intel Core Ultra славится хорошей энергоэффективностью, что положительно влияет на время автономной работы.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором современных интерфейсов для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная система FreeDOS позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую операционную систему, что может быть преимуществом для опытных пользователей.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Встроенная графика подойдет для базовых задач, но не для требовательных игр или профессиональной работы с графикой. Модель оптимальна для тех, кто ищет современный офисный ноутбук с качественным экраном и хорошей автономностью, но пользователям, нуждающимся в мощной графике или специализированном программном обеспечении, стоит рассмотреть альтернативы с дискретной видеокартой.

Отзывы о товаре Ноутбук HP Pavilion 16-af0007ci Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS lt.blue (A1AB4EA)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Pavilion
Операционная система
без ОС
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
59 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

HP Pavilion 16-af0007ci построен на инновационной платформе Intel Core Ultra и ориентирован на пользователей, которым важны энергоэффективность и производительность в повседневных задачах. Ноутбук отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-общения и легкой многозадачности. Модель демонстрирует хороший баланс между портативностью и размером экрана, что делает её удачным выбором для учащихся и офисных работников.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core Ultra 5 125U представляет новое поколение мобильных CPU с улучшенной энергоэффективностью и поддержкой технологий искусственного интеллекта. Встроенная графика Intel Graphics обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, просмотра видео и несложных задач по обработке фото. Связка хорошо справляется с многозадачностью в браузере и офисных приложениях, но не предназначена для требовательных игр или профессиональной графики.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает комфортную работу с текстом и достаточно места для многооконного режима. Матрица IPS гарантирует широкие углы обзора и хорошую цветопередачу, что важно при длительной работе с документами или просмотре медиаконтента. Соотношение сторон 16:10 дает дополнительную высоту экрана, полезную при работе с текстами и таблицами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно. Твердотельный накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов и документов. Конфигурация памяти оптимальна для большинства повседневных задач и базового контент-создания.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в приятном светло-голубом цвете, что выделяет ноутбук среди типичных серебристых и черных моделей. 16-дюймовый форм-фактор сбалансирован между портативностью и удобством работы. Система охлаждения оптимизирована под энергоэффективный процессор Core Ultra, что обеспечивает тихую работу в офисных задачах. Платформа Intel Core Ultra славится хорошей энергоэффективностью, что положительно влияет на время автономной работы.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором современных интерфейсов для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная система FreeDOS позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую операционную систему, что может быть преимуществом для опытных пользователей.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Встроенная графика подойдет для базовых задач, но не для требовательных игр или профессиональной работы с графикой. Модель оптимальна для тех, кто ищет современный офисный ноутбук с качественным экраном и хорошей автономностью, но пользователям, нуждающимся в мощной графике или специализированном программном обеспечении, стоит рассмотреть альтернативы с дискретной видеокартой.

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Ноутбук HP Pavilion 16-af0007ci Core Ultra 5 125U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA FreeDOS lt.blue (A1AB4EA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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