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Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET)

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Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - фото 1
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - фото 2
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - фото 3
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - фото 4
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - фото 5
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - фото 6
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - фото 7
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - фото 8
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - фото 1
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - фото 2
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - фото 3
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - фото 4
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - фото 5
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - фото 6
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - фото 7
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - фото 8
  • Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
77 560 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713077
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.54

Описание товара Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET)

Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET)

Отзывы о товаре Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET)




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Probook
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук HP ProBook 450 G10 Core i5 1335U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS silver (967U2ET) - стоимость товара 77560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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