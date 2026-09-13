Описание товара Ноутбук Huawei MateBook 14 FlemingH Core Ultra 5 125H 16Gb SSD1Tb Intel Arc 14" OLED Touch 2K (2880x1920) без ОС green (53014HYD)

??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта. ? Ноутбук Huawei MateBook 14 2024 FlemingH FLMH-X 53014APS — это идеальный выбор для тех, кто ценит стиль и производительность. С его элегантным металлическим корпусом и тонким профилем всего 14.5 мм, он станет отличным спутником как в офисе, так и в поездках. Легкий вес в 1310 г позволяет легко переносить устройство, не жертвуя при этом мощностью. ? Яркий OLED экран с разрешением 2880 x 1920 и частотой обновления 120 Гц обеспечивает невероятную четкость и насыщенность цветов. Благодаря поддержке 100% sRGB и 95% Adobe RGB, вы сможете наслаждаться качественной графикой, что особенно важно для дизайнеров и видеомонтажеров. Сенсорный экран добавляет удобства в работе, позволяя быстро взаимодействовать с интерфейсом. ? Под капотом MateBook 14 находится мощный процессор Intel Core Ultra 5 125H с 14 ядрами и встроенной графикой Intel Arc Graphics. Это обеспечивает отличную производительность для многозадачности и ресурсоемких приложений. С 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1024 ГБ, вы получите мгновенный доступ к данным и приложениям, что делает этот ультрабук идеальным для работы и развлечений. ?? Если вы ищете надежный и стильный ноутбук для работы, учебы или творчества, Huawei MateBook 14 2024 станет вашим верным помощником. Его высокая производительность и современный дизайн удовлетворят даже самых требовательных пользователей. ? Не забывайте о встроенном ИИ-ускорителе, который оптимизирует работу системы и повышает эффективность выполнения задач. Этот ноутбук — отличный выбор для тех, кто хочет быть на шаг впереди в мире технологий.