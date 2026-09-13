Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019268)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019268)
Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 15ALG представляет собой сбалансированный офисный ноутбук для повседневной работы с документами, интернет-серфинга и базовых задач. Благодаря процессору Intel Core i3 12-го поколения и увеличенному объему оперативной памяти 16 ГБ, устройство уверенно справляется с многозадачностью в офисных приложениях, работой в браузере с множеством вкладок и базовой обработкой фото. Этот ноутбук отлично подойдет для учащихся, офисных сотрудников и пользователей, которым важна надежная работа в повседневных задачах без излишеств.
Процессор, видеокарта и производительность
Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для офисных задач и веб-серфинга. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео, простыми фоторедакторами и казуальными играми, хотя для серьезных игровых задач она не предназначена. В повседневных сценариях использования система работает плавно и отзывчиво благодаря сочетанию современного процессора и щедрого объема оперативной памяти.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует точную цветопередачу и хорошую читаемость текста, а Full HD разрешение оптимально подходит для просмотра фильмов и работы с документами на этой диагонали.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы с множеством программ одновременно и большим количеством вкладок в браузере. Твердотельный накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в классическом черном цвете и имеет традиционные для офисного ноутбука пропорции. Система охлаждения рассчитана на умеренные нагрузки и работает относительно тихо благодаря энергоэффективному процессору. Это позволяет комфортно использовать ноутбук в офисе или учебной аудитории, не отвлекая окружающих.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для внешнего монитора. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает доступ к расширенным функциям безопасности и управления, что особенно важно для корпоративных пользователей. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком упрощает работу с числовыми данными.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограниченные возможности для работы с требовательными графическими приложениями и современными играми. Однако для офисной работы, учебы и веб-серфинга производительности более чем достаточно. Объем SSD в 512 ГБ может потребовать периодической очистки при активном накоплении файлов, но для большинства пользователей этого вполне хватает. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент без переплаты за игровые возможности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i3, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 45 740 руб.11435 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512...
-
В наличииЦена 45 740 руб.11435 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 AMD Ryzen 5 40/8Gb (s...
-
В наличииЦена 45 740 руб.11435 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver
-
В наличииЦена 46 060 руб.11515 руб. в СплитНоутбук Rikor Pro 5 15 OH-03 15.6" IPS Core i5 1235U 16GB/512GB ...
-
В наличииЦена 46 530 руб.11633 руб. в СплитCHUWI CoreBook X [2174077 ] Grey 14" {IPS 2K Ryzen 5 5500U/16Gb...
-
В наличииЦена 46 690 руб.11673 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics ...
-
В наличииЦена 46 930 руб.11733 руб. в СплитLenovo IdeaPad Slim 3 15IRU8 [82X700LQIN] Grey 15.6" {FHD TN i3-...
-
В наличииЦена 48 120 руб.12030 руб. в СплитНоутбук Infinix Y4 MAX YL613 16" Core i5-1334U 16GB SSD512GB Win...
-
В наличииЦена 48 600 руб.12150 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SDA R-5 7430U 16Gb 512Gb AMD Graphics ...
-
В наличииЦена 49 230 руб.12308 руб. в СплитНоутбук HP ProBook 445 G9 14" R5-5625 /8GB /512GB SSD/ WIN11Home...
-
В наличииЦена 49 410 руб.12353 руб. в СплитНоутбук CBR LP-15109 15.6 FHD IPS Ryzen5 7430U/16Gb/512Gb W11Pro...
-
В наличииЦена 50 020 руб.12505 руб. в СплитASUS VivoBook E1504FA-BQ5103 [90NB0ZR1-M076V0] Silver 15.6" {FHD...
Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 15ALG представляет собой сбалансированный офисный ноутбук для повседневной работы с документами, интернет-серфинга и базовых задач. Благодаря процессору Intel Core i3 12-го поколения и увеличенному объему оперативной памяти 16 ГБ, устройство уверенно справляется с многозадачностью в офисных приложениях, работой в браузере с множеством вкладок и базовой обработкой фото. Этот ноутбук отлично подойдет для учащихся, офисных сотрудников и пользователей, которым важна надежная работа в повседневных задачах без излишеств.
Процессор, видеокарта и производительность
Двухъядерный процессор Intel Core i3-1215U с поддержкой многопоточности обеспечивает достаточную производительность для офисных задач и веб-серфинга. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с воспроизведением видео, простыми фоторедакторами и казуальными играми, хотя для серьезных игровых задач она не предназначена. В повседневных сценариях использования система работает плавно и отзывчиво благодаря сочетанию современного процессора и щедрого объема оперативной памяти.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует точную цветопередачу и хорошую читаемость текста, а Full HD разрешение оптимально подходит для просмотра фильмов и работы с документами на этой диагонали.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы с множеством программ одновременно и большим количеством вкладок в браузере. Твердотельный накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в классическом черном цвете и имеет традиционные для офисного ноутбука пропорции. Система охлаждения рассчитана на умеренные нагрузки и работает относительно тихо благодаря энергоэффективному процессору. Это позволяет комфортно использовать ноутбук в офисе или учебной аудитории, не отвлекая окружающих.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии и HDMI для внешнего монитора. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает доступ к расширенным функциям безопасности и управления, что особенно важно для корпоративных пользователей. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком упрощает работу с числовыми данными.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать, что встроенная графика имеет ограниченные возможности для работы с требовательными графическими приложениями и современными играми. Однако для офисной работы, учебы и веб-серфинга производительности более чем достаточно. Объем SSD в 512 ГБ может потребовать периодической очистки при активном накоплении файлов, но для большинства пользователей этого вполне хватает. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий инструмент без переплаты за игровые возможности.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i3, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019268)