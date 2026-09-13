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Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019270) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019270)

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Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019270)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713026
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
3.1

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019270)

Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019270)

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019270)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019270)
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Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019270) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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