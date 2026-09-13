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Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD без ОС black (2023571) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD без ОС black (2023571)

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Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 13
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Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 3
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 4
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  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 6
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 7
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 10
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 11
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 12
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 13
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 14
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 15
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6&quot; IPS FHD без ОС black (2023571) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713024
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5-1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
3.1

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD без ОС black (2023571)

IRU Tactio 15ALG — это элегантный и функциональный ноутбук, предназначенный для разнообразных повседневных задач. Благодаря его дизайну и удобству использования, этот ноутбук обеспечивает высокий уровень комфорта и продуктивности, будь то работа, учеба или развлечения. Он сочетает в себе надёжность и стиль, предлагая пользователям универсальное решение для всех их нужд.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD без ОС black (2023571)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5-1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
IRU Tactio 15ALG — это элегантный и функциональный ноутбук, предназначенный для разнообразных повседневных задач. Благодаря его дизайну и удобству использования, этот ноутбук обеспечивает высокий уровень комфорта и продуктивности, будь то работа, учеба или развлечения. Он сочетает в себе надёжность и стиль, предлагая пользователям универсальное решение для всех их нужд.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD без ОС black (2023571) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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