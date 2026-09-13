Описание товара Ноутбук IRU Planio 15INP N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2023736)

Для кого и под какие задачи

IRU Planio 15INP ориентирован на базовые офисные и учебные задачи: работу с документами, просмотр веб-страниц, общение в мессенджерах и видеоконференции. Бюджетный процессор Intel N100 и встроенная графика делают этот ноутбук подходящим выбором для тех, кому важна доступная цена при сохранении основного функционала для повседневной работы. Модель хорошо подойдет школьникам, студентам и офисным сотрудникам, не требующим высокой производительности.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel N-series N100 относится к энергоэффективным решениям начального уровня с 4 ядрами. В связке со встроенным графическим ядром Intel UHD Graphics он обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, браузером и легкими программами. Многозадачность возможна в разумных пределах - параллельная работа с несколькими документами и 5-7 вкладками браузера не вызовет затруднений, но тяжелые приложения и современные игры останутся за пределами возможностей этой конфигурации.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, типичные для IPS-матриц. Такое разрешение оптимально для работы с текстом и таблицами, а также просмотра видео. Матрица демонстрирует естественную цветопередачу, достаточную для повседневных задач, хотя и не предназначена для профессиональной работы с графикой.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных сценариев. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Windows 11 Pro в комплекте предоставляет расширенные возможности управления системой и безопасности.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в практичном сером цвете и имеет классические для 15-дюймового ноутбука размеры. Система охлаждения рассчитана на низкое энергопотребление процессора, что обеспечивает тихую работу в большинстве сценариев. Благодаря энергоэффективной платформе и отсутствию мощных компонентов, ноутбук способен обеспечить длительное время автономной работы при типичных офисных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные функции безопасности и управления, важные для корпоративного использования.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это бюджетный офисный ноутбук с соответствующими ограничениями по производительности. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Рекомендуется для тех, кто ищет доступное решение для базовых задач с предустановленной профессиональной версией Windows. Пользователям, планирующим работать с ресурсоемкими приложениями или играми, стоит рассмотреть более производительные модели.