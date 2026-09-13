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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058884) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058884)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713005
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058884)

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14ALH - компактный и производительный ноутбук для работы и учебы, который отлично подойдет тем, кто часто перемещается между офисом, домом или учебным заведением. Благодаря сбалансированной конфигурации с современным процессором Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти, устройство уверенно справляется с офисными программами, браузером с множеством вкладок, легкой обработкой фото и работой с документами.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5 1235U, который относится к энергоэффективной линейке 12-го поколения и обладает 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных). Встроенная графика Intel Iris Xe обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, просмотра видео в высоком разрешении и запуска несложных игр. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в многозадачном режиме и справляться с повседневными задачами без задержек.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр медиаконтента. Компактная диагональ делает ноутбук удобным для работы в различных условиях: от офисного стола до кафе или транспорта.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают отличную производительность в многозадачном режиме, позволяя держать открытыми множество программ и браузерных вкладок. SSD-накопитель объемом 512 ГБ работает по скоростному протоколу и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и отличается компактными размерами, характерными для 14-дюймовой модели. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Благодаря современному процессору с низким энергопотреблением, ноутбук способен обеспечить достойное время автономной работы при обычных офисных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету и различным устройствам. Предустановленная система FreeDOS позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую операционную систему Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы Windows, что потребует её самостоятельной установки. Встроенная графика имеет ограничения в ресурсоемких задачах и современных играх. Модель оптимально подойдет офисным работникам, студентам и пользователям, которым важна мобильность и достаточная производительность для работы с документами и веб-серфинга. Тем, кто планирует работать с видеомонтажом или играть в современные игры, стоит рассмотреть модели с дискретной графикой.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058884)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14ALH - компактный и производительный ноутбук для работы и учебы, который отлично подойдет тем, кто часто перемещается между офисом, домом или учебным заведением. Благодаря сбалансированной конфигурации с современным процессором Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти, устройство уверенно справляется с офисными программами, браузером с множеством вкладок, легкой обработкой фото и работой с документами.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5 1235U, который относится к энергоэффективной линейке 12-го поколения и обладает 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных). Встроенная графика Intel Iris Xe обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, просмотра видео в высоком разрешении и запуска несложных игр. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в многозадачном режиме и справляться с повседневными задачами без задержек.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр медиаконтента. Компактная диагональ делает ноутбук удобным для работы в различных условиях: от офисного стола до кафе или транспорта.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают отличную производительность в многозадачном режиме, позволяя держать открытыми множество программ и браузерных вкладок. SSD-накопитель объемом 512 ГБ работает по скоростному протоколу и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и отличается компактными размерами, характерными для 14-дюймовой модели. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Благодаря современному процессору с низким энергопотреблением, ноутбук способен обеспечить достойное время автономной работы при обычных офисных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету и различным устройствам. Предустановленная система FreeDOS позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую операционную систему Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы Windows, что потребует её самостоятельной установки. Встроенная графика имеет ограничения в ресурсоемких задачах и современных играх. Модель оптимально подойдет офисным работникам, студентам и пользователям, которым важна мобильность и достаточная производительность для работы с документами и веб-серфинга. Тем, кто планирует работать с видеомонтажом или играть в современные игры, стоит рассмотреть модели с дискретной графикой.

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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058884) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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