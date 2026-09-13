Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058884)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058884)
Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 14ALH - компактный и производительный ноутбук для работы и учебы, который отлично подойдет тем, кто часто перемещается между офисом, домом или учебным заведением. Благодаря сбалансированной конфигурации с современным процессором Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти, устройство уверенно справляется с офисными программами, браузером с множеством вкладок, легкой обработкой фото и работой с документами.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5 1235U, который относится к энергоэффективной линейке 12-го поколения и обладает 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных). Встроенная графика Intel Iris Xe обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, просмотра видео в высоком разрешении и запуска несложных игр. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в многозадачном режиме и справляться с повседневными задачами без задержек.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр медиаконтента. Компактная диагональ делает ноутбук удобным для работы в различных условиях: от офисного стола до кафе или транспорта.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают отличную производительность в многозадачном режиме, позволяя держать открытыми множество программ и браузерных вкладок. SSD-накопитель объемом 512 ГБ работает по скоростному протоколу и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и отличается компактными размерами, характерными для 14-дюймовой модели. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Благодаря современному процессору с низким энергопотреблением, ноутбук способен обеспечить достойное время автономной работы при обычных офисных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету и различным устройствам. Предустановленная система FreeDOS позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую операционную систему Windows или Linux.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы Windows, что потребует её самостоятельной установки. Встроенная графика имеет ограничения в ресурсоемких задачах и современных играх. Модель оптимально подойдет офисным работникам, студентам и пользователям, которым важна мобильность и достаточная производительность для работы с документами и веб-серфинга. Тем, кто планирует работать с видеомонтажом или играть в современные игры, стоит рассмотреть модели с дискретной графикой.
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Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 14ALH - компактный и производительный ноутбук для работы и учебы, который отлично подойдет тем, кто часто перемещается между офисом, домом или учебным заведением. Благодаря сбалансированной конфигурации с современным процессором Intel Core i5 и 16 ГБ оперативной памяти, устройство уверенно справляется с офисными программами, браузером с множеством вкладок, легкой обработкой фото и работой с документами.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel Core i5 1235U, который относится к энергоэффективной линейке 12-го поколения и обладает 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных). Встроенная графика Intel Iris Xe обеспечивает достаточную производительность для работы с офисными приложениями, просмотра видео в высоком разрешении и запуска несложных игр. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в многозадачном режиме и справляться с повседневными задачами без задержек.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр медиаконтента. Компактная диагональ делает ноутбук удобным для работы в различных условиях: от офисного стола до кафе или транспорта.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают отличную производительность в многозадачном режиме, позволяя держать открытыми множество программ и браузерных вкладок. SSD-накопитель объемом 512 ГБ работает по скоростному протоколу и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и отличается компактными размерами, характерными для 14-дюймовой модели. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Благодаря современному процессору с низким энергопотреблением, ноутбук способен обеспечить достойное время автономной работы при обычных офисных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету и различным устройствам. Предустановленная система FreeDOS позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую операционную систему Windows или Linux.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы Windows, что потребует её самостоятельной установки. Встроенная графика имеет ограничения в ресурсоемких задачах и современных играх. Модель оптимально подойдет офисным работникам, студентам и пользователям, которым важна мобильность и достаточная производительность для работы с документами и веб-серфинга. Тем, кто планирует работать с видеомонтажом или играть в современные игры, стоит рассмотреть модели с дискретной графикой.
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