Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2058896)

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14ALH создан для продуктивной работы в офисе и дома, а также для учебы. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично справляется с офисными приложениями, веб-серфингом, просмотром контента и легкой работой с графикой. Благодаря современному процессору Intel Core i5 12-го поколения, этот ноутбук обеспечивает комфортную многозадачность при работе с документами, таблицами и презентациями.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает достаточную мощность для офисных задач и работы в браузере. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать несложные игры на низких настройках и справляется с базовой обработкой фото. Связка процессора и интегрированной графики оптимальна для работы с документами и легкой многозадачности.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица IPS гарантирует достойную цветопередачу для работы с текстом, таблицами и презентациями. Компактная диагональ делает ноутбук мобильным, а Full HD разрешение обеспечивает комфортную работу без напряжения глаз.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в офисных приложениях и браузере с несколькими вкладками. SSD-накопитель на 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Операционная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный серый корпус и небольшой вес делают ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Система охлаждения справляется с умеренными нагрузками при офисной работе, не создавая заметного шума. Энергоэффективный процессор и отсутствие дискретной графики положительно влияют на время автономной работы, позволяя работать вдали от розетки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB для подключения периферии. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Компактная клавиатура удобна для набора текста, а тачпад достаточного размера облегчает навигацию без использования мыши.

Важные нюансы перед покупкой

Перед приобретением стоит учесть необходимость самостоятельной установки Windows, так как ноутбук поставляется с FreeDOS. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать организации дополнительного хранилища при работе с большим количеством файлов. Модель оптимальна для офисных задач и учебы, но не подходит для требовательных игр или профессиональной работы с графикой. Рекомендуется тем, кто ищет надежный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах и возможностью мобильной работы.