Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS black (2058899)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS black (2058899)
Для кого и под какие задачи
IRU Planio 14ING создан для базовых офисных задач, учебы и повседневного домашнего использования. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет для работы с документами, просмотра веб-страниц, общения в мессенджерах и просмотра видео. Благодаря современному процессору начального уровня и достаточному объему памяти, он уверенно справляется с офисными приложениями и легкой многозадачностью.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel N100 поколения Alder Lake-N с четырьмя энергоэффективными ядрами и встроенной графикой Intel UHD Graphics. Такая конфигурация обеспечивает комфортную работу в браузере, офисных приложениях и при просмотре видео. Встроенная графика позволяет запускать простые игры и работать с базовой графикой, но не предназначена для требовательных игр или профессиональной обработки видео.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и стабильность изображения под разными углами, делая комфортным как работу с документами, так и просмотр фильмов или веб-контента.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно и держать открытыми множество вкладок в браузере. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный корпус в черном цвете делает ноутбук удобным для ежедневной переноски в сумке или рюкзаке. Энергоэффективная платформа не требует сложной системы охлаждения, благодаря чему ноутбук работает тихо в большинстве сценариев использования. Система охлаждения справляется с отводом тепла при типичных офисных нагрузках без заметного шума.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить желаемую операционную систему. Полноразмерная клавиатура обеспечивает комфортный набор текста.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это ноутбук начального уровня, ориентированный на базовые задачи. Производительности достаточно для работы с документами и веб-серфинга, но не для ресурсоемких приложений или современных игр. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Модель оптимальна для студентов, офисных работников и пользователей, которым важны компактность, тихая работа и достаточная производительность для повседневных задач.
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Для кого и под какие задачи
IRU Planio 14ING создан для базовых офисных задач, учебы и повседневного домашнего использования. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет для работы с документами, просмотра веб-страниц, общения в мессенджерах и просмотра видео. Благодаря современному процессору начального уровня и достаточному объему памяти, он уверенно справляется с офисными приложениями и легкой многозадачностью.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен процессором Intel N100 поколения Alder Lake-N с четырьмя энергоэффективными ядрами и встроенной графикой Intel UHD Graphics. Такая конфигурация обеспечивает комфортную работу в браузере, офисных приложениях и при просмотре видео. Встроенная графика позволяет запускать простые игры и работать с базовой графикой, но не предназначена для требовательных игр или профессиональной обработки видео.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и стабильность изображения под разными углами, делая комфортным как работу с документами, так и просмотр фильмов или веб-контента.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно и держать открытыми множество вкладок в браузере. Быстрый SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает шустрый запуск системы и программ, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный корпус в черном цвете делает ноутбук удобным для ежедневной переноски в сумке или рюкзаке. Энергоэффективная платформа не требует сложной системы охлаждения, благодаря чему ноутбук работает тихо в большинстве сценариев использования. Система охлаждения справляется с отводом тепла при типичных офисных нагрузках без заметного шума.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi обеспечивает стабильное беспроводное подключение к интернету. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить желаемую операционную систему. Полноразмерная клавиатура обеспечивает комфортный набор текста.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учитывать, что это ноутбук начального уровня, ориентированный на базовые задачи. Производительности достаточно для работы с документами и веб-серфинга, но не для ресурсоемких приложений или современных игр. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Модель оптимальна для студентов, офисных работников и пользователей, которым важны компактность, тихая работа и достаточная производительность для повседневных задач.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Черный, Для программирования, Легкие, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD FreeDOS black (2058899)