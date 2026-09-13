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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065)

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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 14
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 15
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 16
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 17
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 18
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 19
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 20
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 21
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 22
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 23
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 24
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 25
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 26
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 1
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 2
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 3
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 4
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 5
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 6
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 7
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 10
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 11
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 12
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 13
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 14
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 15
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 16
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 17
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 18
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 19
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 20
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 21
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 22
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 23
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 24
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 25
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 26
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712990
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065)

Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065)

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059065) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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