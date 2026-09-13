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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068)

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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 14
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 15
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Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 17
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 18
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 19
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 20
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 21
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 22
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 23
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 24
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 25
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 26
Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 1
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  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 15
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  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 18
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 19
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 20
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 21
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 22
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 23
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 24
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 25
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 26
  • Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712989
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5 1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068)

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14ALH создан для мобильных профессионалов, которым важны компактность и достаточная производительность для работы с документами, презентациями и многозадачности в браузере. Этот 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет для офисных задач, удаленной работы и учебы, а также базового редактирования фото. Сбалансированная конфигурация позволяет комфортно работать в типичных бизнес-приложениях и справляться с повседневными задачами.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает хорошую производительность в офисных приложениях и браузере. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать простые игры и работать с базовой графикой, хотя для серьезных игр или профессионального видеомонтажа её возможностей недостаточно. Связка процессора и видеоядра хорошо оптимизирована для энергоэффективной работы.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр веб-страниц или документов в течение длительного времени. Такое разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая хорошую детализацию без чрезмерного масштабирования интерфейса.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы с множеством вкладок браузера и офисными приложениями одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ работает через быстрый интерфейс и обеспечивает как быструю загрузку системы, так и достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный серый корпус и умеренный вес делают ноутбук удобным для ежедневного использования в офисе или поездках. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Благодаря современному процессору и отсутствию мощной дискретной графики, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу при обычных офисных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает расширенные возможности для корпоративного использования и безопасности. Поддержка современных стандартов Wi-Fi позволяет быстро подключаться к беспроводным сетям, а Bluetooth пригодится для работы с беспроводными аксессуарами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет офисным работникам, менеджерам и студентам, которым важны мобильность, достаточная производительность для работы с документами и хорошее время автономной работы. Если же планируется работа с видеомонтажом или регулярный запуск игр, стоит рассмотреть модели с дискретной графикой.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5 1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
38.5 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14ALH создан для мобильных профессионалов, которым важны компактность и достаточная производительность для работы с документами, презентациями и многозадачности в браузере. Этот 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет для офисных задач, удаленной работы и учебы, а также базового редактирования фото. Сбалансированная конфигурация позволяет комфортно работать в типичных бизнес-приложениях и справляться с повседневными задачами.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает хорошую производительность в офисных приложениях и браузере. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать простые игры и работать с базовой графикой, хотя для серьезных игр или профессионального видеомонтажа её возможностей недостаточно. Связка процессора и видеоядра хорошо оптимизирована для энергоэффективной работы.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр веб-страниц или документов в течение длительного времени. Такое разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая хорошую детализацию без чрезмерного масштабирования интерфейса.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы с множеством вкладок браузера и офисными приложениями одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ работает через быстрый интерфейс и обеспечивает как быструю загрузку системы, так и достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный серый корпус и умеренный вес делают ноутбук удобным для ежедневного использования в офисе или поездках. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Благодаря современному процессору и отсутствию мощной дискретной графики, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу при обычных офисных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает расширенные возможности для корпоративного использования и безопасности. Поддержка современных стандартов Wi-Fi позволяет быстро подключаться к беспроводным сетям, а Bluetooth пригодится для работы с беспроводными аксессуарами.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет офисным работникам, менеджерам и студентам, которым важны мобильность, достаточная производительность для работы с документами и хорошее время автономной работы. Если же планируется работа с видеомонтажом или регулярный запуск игр, стоит рассмотреть модели с дискретной графикой.

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Отзывы


Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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