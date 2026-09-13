Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14ALH Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 grey (2059068)
Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 14ALH создан для мобильных профессионалов, которым важны компактность и достаточная производительность для работы с документами, презентациями и многозадачности в браузере. Этот 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет для офисных задач, удаленной работы и учебы, а также базового редактирования фото. Сбалансированная конфигурация позволяет комфортно работать в типичных бизнес-приложениях и справляться с повседневными задачами.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает хорошую производительность в офисных приложениях и браузере. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать простые игры и работать с базовой графикой, хотя для серьезных игр или профессионального видеомонтажа её возможностей недостаточно. Связка процессора и видеоядра хорошо оптимизирована для энергоэффективной работы.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр веб-страниц или документов в течение длительного времени. Такое разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая хорошую детализацию без чрезмерного масштабирования интерфейса.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы с множеством вкладок браузера и офисными приложениями одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ работает через быстрый интерфейс и обеспечивает как быструю загрузку системы, так и достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный серый корпус и умеренный вес делают ноутбук удобным для ежедневного использования в офисе или поездках. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Благодаря современному процессору и отсутствию мощной дискретной графики, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу при обычных офисных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает расширенные возможности для корпоративного использования и безопасности. Поддержка современных стандартов Wi-Fi позволяет быстро подключаться к беспроводным сетям, а Bluetooth пригодится для работы с беспроводными аксессуарами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет офисным работникам, менеджерам и студентам, которым важны мобильность, достаточная производительность для работы с документами и хорошее время автономной работы. Если же планируется работа с видеомонтажом или регулярный запуск игр, стоит рассмотреть модели с дискретной графикой.
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Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 14ALH создан для мобильных профессионалов, которым важны компактность и достаточная производительность для работы с документами, презентациями и многозадачности в браузере. Этот 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет для офисных задач, удаленной работы и учебы, а также базового редактирования фото. Сбалансированная конфигурация позволяет комфортно работать в типичных бизнес-приложениях и справляться с повседневными задачами.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает хорошую производительность в офисных приложениях и браузере. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать простые игры и работать с базовой графикой, хотя для серьезных игр или профессионального видеомонтажа её возможностей недостаточно. Связка процессора и видеоядра хорошо оптимизирована для энергоэффективной работы.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр веб-страниц или документов в течение длительного времени. Такое разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая хорошую детализацию без чрезмерного масштабирования интерфейса.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы с множеством вкладок браузера и офисными приложениями одновременно. SSD-накопитель на 512 ГБ работает через быстрый интерфейс и обеспечивает как быструю загрузку системы, так и достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный серый корпус и умеренный вес делают ноутбук удобным для ежедневного использования в офисе или поездках. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Благодаря современному процессору и отсутствию мощной дискретной графики, ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу при обычных офисных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисной работы, включая USB-разъемы для подключения периферии. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает расширенные возможности для корпоративного использования и безопасности. Поддержка современных стандартов Wi-Fi позволяет быстро подключаться к беспроводным сетям, а Bluetooth пригодится для работы с беспроводными аксессуарами.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что встроенная графика имеет ограничения в работе с требовательными графическими приложениями и современными играми. Ноутбук оптимально подойдет офисным работникам, менеджерам и студентам, которым важны мобильность, достаточная производительность для работы с документами и хорошее время автономной работы. Если же планируется работа с видеомонтажом или регулярный запуск игр, стоит рассмотреть модели с дискретной графикой.
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