Описание товара Ноутбук IRU Planio 14ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 14" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059098)

Для кого и под какие задачи

IRU Planio 14ING создан для базовых офисных задач, учебы и повседневного использования. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет студентам, школьникам и офисным работникам, которым важна мобильность и достаточная производительность для работы с документами, презентациями и веб-браузером. Эта модель позиционируется как доступное решение для базовой продуктивности с предустановленной Windows 11 Pro.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel N100 относится к энергоэффективной линейке Alder Lake-N и обеспечивает базовый уровень производительности для повседневных задач. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями, просмотром веб-страниц и воспроизведением видео. Такая конфигурация позволяет комфортно работать в Microsoft Office, просматривать веб-страницы и запускать несложные программы, но не подходит для ресурсоемких задач или современных игр.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует более точную цветопередачу по сравнению с бюджетными TN-матрицами, а Full HD разрешение обеспечивает достаточную детализацию для комфортной работы с документами и просмотра видео.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для базовой многозадачности и работы с несколькими вкладками браузера. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель. Такой объем позволяет установить необходимые программы и хранить рабочие документы.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус с 14-дюймовым экраном делает ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Благодаря энергоэффективному процессору система охлаждения не должна создавать заметного шума при обычной работе. Низкое энергопотребление компонентов позволяет рассчитывать на неплохую автономность при работе с документами и в интернете.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Предустановленная Windows 11 Pro обеспечивает расширенные возможности для работы в корпоративной среде, включая инструменты безопасности и управления. Поддержка современных стандартов Wi-Fi позволяет стабильно работать с интернетом как дома, так и в общественных местах.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это базовая модель для повседневных задач, не предназначенная для работы с тяжелым программным обеспечением или игр. Объем SSD в 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению файлов. Рекомендуется для тех, кому важна компактность, достаточная производительность для офисных задач и преимущества Windows 11 Pro по доступной цене. Пользователям, планирующим работать с видеомонтажом или графическим дизайном, стоит рассмотреть более производительные альтернативы.