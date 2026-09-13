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Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104)

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Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 1
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 2
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 3
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 4
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 5
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 6
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 7
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 8
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 9
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 10
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 11
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 12
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 13
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 14
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 15
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 16
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 17
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 18
Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
IRU Planio
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 2
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  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 7
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 8
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 9
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 10
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 11
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 12
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 13
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 14
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 15
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 16
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 17
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 18
  • Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712984
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Planio
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104)

iRU представляет легкий и стильный ноутбук весом всего 1,75 кг — удобно носить с собой, не переживая о лишней нагрузке. Крупный 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 радует чётким и ярким изображением — отличное решение для работы, учёбы и развлечений. Современная графика Intel UHD Graphics даст плавную картинку для повседневных задач. Быстрый SSD на 256 Гб и 8 Гб оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают мгновенный запуск приложений и комфортную многозадачность. Кард-ридер встроен — легко обмениваться фото и видео с карт памяти. Благодаря версии Bluetooth 5.0 подключать беспроводные устройства стало ещё проще. Аккумулятор Li-Pol надежный и прослужит дольше привычных аналогов. Черный цвет корпуса придаёт ноутбуку строгий современный облик — уместно дома, на учёбе или в офисе.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Planio
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel N Series
Развернуть
Модель процессора
N100
Частота процессора, ГГц
0.8
Количество ядер процессора
4
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45.6 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Россия
Описание
iRU представляет легкий и стильный ноутбук весом всего 1,75 кг — удобно носить с собой, не переживая о лишней нагрузке. Крупный 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1080 радует чётким и ярким изображением — отличное решение для работы, учёбы и развлечений. Современная графика Intel UHD Graphics даст плавную картинку для повседневных задач. Быстрый SSD на 256 Гб и 8 Гб оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают мгновенный запуск приложений и комфортную многозадачность. Кард-ридер встроен — легко обмениваться фото и видео с карт памяти. Благодаря версии Bluetooth 5.0 подключать беспроводные устройства стало ещё проще. Аккумулятор Li-Pol надежный и прослужит дольше привычных аналогов. Черный цвет корпуса придаёт ноутбуку строгий современный облик — уместно дома, на учёбе или в офисе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Planio 15ING N-series N100 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro Multi Language 64 black (2059104) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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