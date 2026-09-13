Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2084804)

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14RLH ориентирован на пользователей, которым нужен компактный и производительный ноутбук для работы и учебы. Благодаря современному процессору AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти, устройство отлично справляется с офисными приложениями, веб-серфингом, работой с документами и легкой обработкой фото. Компактный 14-дюймовый форм-фактор делает его удобным выбором для частых поездок и работы в кафе.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен энергоэффективным процессором AMD Ryzen 5 7430U, который обеспечивает отличную производительность в повседневных задачах при низком энергопотреблении. Встроенная графика AMD Radeon Graphics справляется с базовым видеомонтажом и простыми графическими приложениями, хотя для серьезных игр и тяжелых творческих задач её возможностей недостаточно. Связка процессора и графики оптимальна для работы с офисными программами и браузером с множеством вкладок.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр мультимедийного контента. Разрешение Full HD на такой диагонали обеспечивает высокую детализацию изображения, не требуя масштабирования интерфейса.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме и достаточны для большинства повседневных сценариев использования. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, хотя для хранения большого количества данных может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус в сером цветовом исполнении выглядит строго и профессионально. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Благодаря экономичной платформе AMD и компактному экрану, ноутбук обещает достойное время автономной работы, позволяя комфортно работать вдали от розетки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов беспроводной связи обеспечивает стабильное подключение к интернету и работу с беспроводными аксессуарами. Отсутствие предустановленной операционной системы (FreeDOS) позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть относительно небольшой объем встроенного накопителя - 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению данных. Встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет компактный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах и возможностью длительной автономной работы, но пользователям с потребностью в мощной графике или большом объеме хранилища стоит рассмотреть альтернативные варианты.