Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2084804)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2084804)
Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 14RLH ориентирован на пользователей, которым нужен компактный и производительный ноутбук для работы и учебы. Благодаря современному процессору AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти, устройство отлично справляется с офисными приложениями, веб-серфингом, работой с документами и легкой обработкой фото. Компактный 14-дюймовый форм-фактор делает его удобным выбором для частых поездок и работы в кафе.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен энергоэффективным процессором AMD Ryzen 5 7430U, который обеспечивает отличную производительность в повседневных задачах при низком энергопотреблении. Встроенная графика AMD Radeon Graphics справляется с базовым видеомонтажом и простыми графическими приложениями, хотя для серьезных игр и тяжелых творческих задач её возможностей недостаточно. Связка процессора и графики оптимальна для работы с офисными программами и браузером с множеством вкладок.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр мультимедийного контента. Разрешение Full HD на такой диагонали обеспечивает высокую детализацию изображения, не требуя масштабирования интерфейса.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме и достаточны для большинства повседневных сценариев использования. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, хотя для хранения большого количества данных может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный корпус в сером цветовом исполнении выглядит строго и профессионально. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Благодаря экономичной платформе AMD и компактному экрану, ноутбук обещает достойное время автономной работы, позволяя комфортно работать вдали от розетки.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов беспроводной связи обеспечивает стабильное подключение к интернету и работу с беспроводными аксессуарами. Отсутствие предустановленной операционной системы (FreeDOS) позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть относительно небольшой объем встроенного накопителя - 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению данных. Встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет компактный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах и возможностью длительной автономной работы, но пользователям с потребностью в мощной графике или большом объеме хранилища стоит рассмотреть альтернативные варианты.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 38 610 руб.9653 руб. в СплитНоутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5" IPS N150 16Gb/512Gb SSD Win...
-
В наличииЦена 40 980 руб.10245 руб. в СплитHP15 15-fc1002nq [DV6Q5EA] Black 15.6" {FHD AMD R3-7320U, 8Gb,...
-
В наличииЦена 42 170 руб.10543 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 42 570 руб.10643 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 42 740 руб.10685 руб. в СплитLenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 [82XQ01C9PS] Arctic Grey 15.6" {FHD...
-
В наличииЦена 42 890 руб.10723 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon ...
-
В наличииЦена 42 970 руб.10743 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512G...
-
В наличииЦена 43 130 руб.10783 руб. в СплитНоутбук Rikor ARZ 103.1 15,6" FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512G...
-
В наличииЦена 43 760 руб.10940 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SFA 16" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 43 760 руб.10940 руб. в СплитНоутбук HP 250R G10 15.6" FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver...
-
В наличииЦена 43 860 руб.10965 руб. в СплитНоутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/...
-
В наличииЦена 44 160 руб.11040 руб. в СплитНоутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16" ...
Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 14RLH ориентирован на пользователей, которым нужен компактный и производительный ноутбук для работы и учебы. Благодаря современному процессору AMD Ryzen 5 и 16 ГБ оперативной памяти, устройство отлично справляется с офисными приложениями, веб-серфингом, работой с документами и легкой обработкой фото. Компактный 14-дюймовый форм-фактор делает его удобным выбором для частых поездок и работы в кафе.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен энергоэффективным процессором AMD Ryzen 5 7430U, который обеспечивает отличную производительность в повседневных задачах при низком энергопотреблении. Встроенная графика AMD Radeon Graphics справляется с базовым видеомонтажом и простыми графическими приложениями, хотя для серьезных игр и тяжелых творческих задач её возможностей недостаточно. Связка процессора и графики оптимальна для работы с офисными программами и браузером с множеством вкладок.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр мультимедийного контента. Разрешение Full HD на такой диагонали обеспечивает высокую детализацию изображения, не требуя масштабирования интерфейса.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают плавную работу в многозадачном режиме и достаточны для большинства повседневных сценариев использования. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку операционной системы и приложений, хотя для хранения большого количества данных может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный корпус в сером цветовом исполнении выглядит строго и профессионально. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором, что обеспечивает низкий уровень шума в повседневных задачах. Благодаря экономичной платформе AMD и компактному экрану, ноутбук обещает достойное время автономной работы, позволяя комфортно работать вдали от розетки.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов беспроводной связи обеспечивает стабильное подключение к интернету и работу с беспроводными аксессуарами. Отсутствие предустановленной операционной системы (FreeDOS) позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows или Linux.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть относительно небольшой объем встроенного накопителя - 256 ГБ может потребовать рационального подхода к хранению данных. Встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет компактный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах и возможностью длительной автономной работы, но пользователям с потребностью в мощной графике или большом объеме хранилища стоит рассмотреть альтернативные варианты.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD256Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2084804)