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Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2084813) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2084813)

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2084813) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2084813) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2084813) - фото 10
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  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2084813) - фото 16
  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2084813) - фото 17
  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2084813) - фото 18
  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (2084813) - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712970
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2084813)

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14RLH создан для активных пользователей, которым важны компактность и производительность в повседневных задачах. Этот 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-общения и учебы. Благодаря современному процессору AMD и достаточному объему памяти, он уверенно справляется с офисными приложениями и многозадачностью.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 5 7430U с энергоэффективной архитектурой Zen 3+, который обеспечивает хороший баланс производительности и энергопотребления. Встроенная графика AMD Radeon справляется с базовыми задачами визуализации, воспроизведением видео и несложной графикой, хотя для серьезных игр или профессиональной работы с графикой она не предназначена.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица IPS гарантирует натуральную цветопередачу и комфортную работу с текстом в течение длительного времени. Формат экрана оптимален для работы с документами и просмотра медиаконтента.

Память, накопители и расширение

В конфигурации предусмотрено 16 ГБ оперативной памяти, чего достаточно для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно. Твердотельный накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус в сером цвете отличается строгим дизайном и хорошей мобильностью. Система охлаждения рассчитана на типичные офисные нагрузки и повседневное использование, обеспечивая тихую работу в большинстве сценариев. Благодаря энергоэффективной платформе AMD, ноутбук способен обеспечить достойное время автономной работы.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная система FreeDOS позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую операционную систему.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учесть отсутствие предустановленной Windows, что потребует самостоятельной установки операционной системы. Встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет компактное устройство для работы с документами, веб-серфинга и повседневных задач, но пользователям, нуждающимся в мощной графической подсистеме, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2084813)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
AMD Ryzen 5 7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14RLH создан для активных пользователей, которым важны компактность и производительность в повседневных задачах. Этот 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет для работы с документами, веб-серфинга, онлайн-общения и учебы. Благодаря современному процессору AMD и достаточному объему памяти, он уверенно справляется с офисными приложениями и многозадачностью.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором AMD Ryzen 5 7430U с энергоэффективной архитектурой Zen 3+, который обеспечивает хороший баланс производительности и энергопотребления. Встроенная графика AMD Radeon справляется с базовыми задачами визуализации, воспроизведением видео и несложной графикой, хотя для серьезных игр или профессиональной работы с графикой она не предназначена.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица IPS гарантирует натуральную цветопередачу и комфортную работу с текстом в течение длительного времени. Формат экрана оптимален для работы с документами и просмотра медиаконтента.

Память, накопители и расширение

В конфигурации предусмотрено 16 ГБ оперативной памяти, чего достаточно для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно. Твердотельный накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также предоставляет достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус в сером цвете отличается строгим дизайном и хорошей мобильностью. Система охлаждения рассчитана на типичные офисные нагрузки и повседневное использование, обеспечивая тихую работу в большинстве сценариев. Благодаря энергоэффективной платформе AMD, ноутбук способен обеспечить достойное время автономной работы.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная система FreeDOS позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую операционную систему.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учесть отсутствие предустановленной Windows, что потребует самостоятельной установки операционной системы. Встроенная графика имеет ограничения в играх и профессиональных графических приложениях. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет компактное устройство для работы с документами, веб-серфинга и повседневных задач, но пользователям, нуждающимся в мощной графической подсистеме, стоит рассмотреть модели с дискретной видеокартой.

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Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (2084813) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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