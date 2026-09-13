Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815)
Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 14RLH создан для продуктивной работы в офисе и дома, а также для учебы и решения повседневных задач. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет тем, кто часто работает с документами, проводит время в браузере и использует офисные приложения. Благодаря энергоэффективному процессору Ryzen 5 и достаточному объему памяти, устройство уверенно справляется с многозадачностью и базовыми задачами обработки фото.
Процессор, видеокарта и производительность
Современный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает хороший баланс производительности и энергопотребления. Встроенная графика AMD Radeon достаточна для работы с офисными программами, просмотра видео и несложной обработки изображений. Связка позволяет комфортно работать в браузере с множеством вкладок, запускать несколько приложений одновременно и выполнять базовые задачи по редактированию контента.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920x1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами, просмотра веб-страниц и видеоконтента. IPS-технология гарантирует естественную цветопередачу и комфортную работу в течение длительного времени без чрезмерного напряжения глаз.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно. SSD-накопитель объемом 512 ГБ работает через быстрый интерфейс и обеспечивает как быструю загрузку системы, так и достаточно места для хранения документов, фотографий и рабочих файлов. Такой объем позволяет не беспокоиться о нехватке места в ближайшей перспективе.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный серый корпус и небольшой вес делают ноутбук удобным для ежедневных поездок и работы в различных условиях. Система охлаждения оптимизирована под энергоэффективный процессор, что обеспечивает тихую работу в офисных задачах и умеренный нагрев под нагрузкой. Энергоэффективная платформа AMD способствует длительной автономной работе, что особенно важно при работе вне офиса.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для бизнеса и управления системой, включая дополнительные функции безопасности и удаленного администрирования.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук не предназначен для ресурсоемких задач вроде современных игр или профессиональной обработки видео. Встроенная графика имеет ограничения в графических приложениях, но этого достаточно для большинства офисных задач. Модель оптимально подойдет офисным работникам, студентам и пользователям, которым важны компактность, автономность и достаточная производительность для повседневных задач. Если же планируется работа с тяжелым профессиональным ПО, стоит рассмотреть модели с более мощными процессорами и дискретной графикой.
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Для кого и под какие задачи
IRU Tactio 14RLH создан для продуктивной работы в офисе и дома, а также для учебы и решения повседневных задач. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет тем, кто часто работает с документами, проводит время в браузере и использует офисные приложения. Благодаря энергоэффективному процессору Ryzen 5 и достаточному объему памяти, устройство уверенно справляется с многозадачностью и базовыми задачами обработки фото.
Процессор, видеокарта и производительность
Современный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает хороший баланс производительности и энергопотребления. Встроенная графика AMD Radeon достаточна для работы с офисными программами, просмотра видео и несложной обработки изображений. Связка позволяет комфортно работать в браузере с множеством вкладок, запускать несколько приложений одновременно и выполнять базовые задачи по редактированию контента.
Экран и комфорт работы
14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920x1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами, просмотра веб-страниц и видеоконтента. IPS-технология гарантирует естественную цветопередачу и комфортную работу в течение длительного времени без чрезмерного напряжения глаз.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно. SSD-накопитель объемом 512 ГБ работает через быстрый интерфейс и обеспечивает как быструю загрузку системы, так и достаточно места для хранения документов, фотографий и рабочих файлов. Такой объем позволяет не беспокоиться о нехватке места в ближайшей перспективе.
Корпус, охлаждение и автономность
Компактный серый корпус и небольшой вес делают ноутбук удобным для ежедневных поездок и работы в различных условиях. Система охлаждения оптимизирована под энергоэффективный процессор, что обеспечивает тихую работу в офисных задачах и умеренный нагрев под нагрузкой. Энергоэффективная платформа AMD способствует длительной автономной работе, что особенно важно при работе вне офиса.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для бизнеса и управления системой, включая дополнительные функции безопасности и удаленного администрирования.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук не предназначен для ресурсоемких задач вроде современных игр или профессиональной обработки видео. Встроенная графика имеет ограничения в графических приложениях, но этого достаточно для большинства офисных задач. Модель оптимально подойдет офисным работникам, студентам и пользователям, которым важны компактность, автономность и достаточная производительность для повседневных задач. Если же планируется работа с тяжелым профессиональным ПО, стоит рассмотреть модели с более мощными процессорами и дискретной графикой.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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