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Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815)

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Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 14
Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 15
Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 16
Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 2
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  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 10
  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 11
  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 12
  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 13
  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 14
  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 15
  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 16
  • Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712969
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Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 7430U
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
4000 mAh
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.2

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815)

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14RLH создан для продуктивной работы в офисе и дома, а также для учебы и решения повседневных задач. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет тем, кто часто работает с документами, проводит время в браузере и использует офисные приложения. Благодаря энергоэффективному процессору Ryzen 5 и достаточному объему памяти, устройство уверенно справляется с многозадачностью и базовыми задачами обработки фото.

Процессор, видеокарта и производительность

Современный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает хороший баланс производительности и энергопотребления. Встроенная графика AMD Radeon достаточна для работы с офисными программами, просмотра видео и несложной обработки изображений. Связка позволяет комфортно работать в браузере с множеством вкладок, запускать несколько приложений одновременно и выполнять базовые задачи по редактированию контента.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920x1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами, просмотра веб-страниц и видеоконтента. IPS-технология гарантирует естественную цветопередачу и комфортную работу в течение длительного времени без чрезмерного напряжения глаз.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно. SSD-накопитель объемом 512 ГБ работает через быстрый интерфейс и обеспечивает как быструю загрузку системы, так и достаточно места для хранения документов, фотографий и рабочих файлов. Такой объем позволяет не беспокоиться о нехватке места в ближайшей перспективе.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный серый корпус и небольшой вес делают ноутбук удобным для ежедневных поездок и работы в различных условиях. Система охлаждения оптимизирована под энергоэффективный процессор, что обеспечивает тихую работу в офисных задачах и умеренный нагрев под нагрузкой. Энергоэффективная платформа AMD способствует длительной автономной работе, что особенно важно при работе вне офиса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для бизнеса и управления системой, включая дополнительные функции безопасности и удаленного администрирования.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук не предназначен для ресурсоемких задач вроде современных игр или профессиональной обработки видео. Встроенная графика имеет ограничения в графических приложениях, но этого достаточно для большинства офисных задач. Модель оптимально подойдет офисным работникам, студентам и пользователям, которым важны компактность, автономность и достаточная производительность для повседневных задач. Если же планируется работа с тяжелым профессиональным ПО, стоит рассмотреть модели с более мощными процессорами и дискретной графикой.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815)




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Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
AMD Ryzen 5 7430U
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2.3
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
4000 mAh
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 14RLH создан для продуктивной работы в офисе и дома, а также для учебы и решения повседневных задач. Компактный 14-дюймовый ноутбук отлично подойдет тем, кто часто работает с документами, проводит время в браузере и использует офисные приложения. Благодаря энергоэффективному процессору Ryzen 5 и достаточному объему памяти, устройство уверенно справляется с многозадачностью и базовыми задачами обработки фото.

Процессор, видеокарта и производительность

Современный процессор AMD Ryzen 5 7430U обеспечивает хороший баланс производительности и энергопотребления. Встроенная графика AMD Radeon достаточна для работы с офисными программами, просмотра видео и несложной обработки изображений. Связка позволяет комфортно работать в браузере с множеством вкладок, запускать несколько приложений одновременно и выполнять базовые задачи по редактированию контента.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920x1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами, просмотра веб-страниц и видеоконтента. IPS-технология гарантирует естественную цветопередачу и комфортную работу в течение длительного времени без чрезмерного напряжения глаз.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно. SSD-накопитель объемом 512 ГБ работает через быстрый интерфейс и обеспечивает как быструю загрузку системы, так и достаточно места для хранения документов, фотографий и рабочих файлов. Такой объем позволяет не беспокоиться о нехватке места в ближайшей перспективе.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный серый корпус и небольшой вес делают ноутбук удобным для ежедневных поездок и работы в различных условиях. Система охлаждения оптимизирована под энергоэффективный процессор, что обеспечивает тихую работу в офисных задачах и умеренный нагрев под нагрузкой. Энергоэффективная платформа AMD способствует длительной автономной работе, что особенно важно при работе вне офиса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для бизнеса и управления системой, включая дополнительные функции безопасности и удаленного администрирования.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук не предназначен для ресурсоемких задач вроде современных игр или профессиональной обработки видео. Встроенная графика имеет ограничения в графических приложениях, но этого достаточно для большинства офисных задач. Модель оптимально подойдет офисным работникам, студентам и пользователям, которым важны компактность, автономность и достаточная производительность для повседневных задач. Если же планируется работа с тяжелым профессиональным ПО, стоит рассмотреть модели с более мощными процессорами и дискретной графикой.

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Отзывы


Ноутбук IRU Tactio 14RLH Ryzen 5 7430U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon Graphics 14" IPS FHD Win11Pro 64 grey (2084815) - купить по цене 43680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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