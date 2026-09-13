Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058943)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058943)
Для кого и под какие задачи
IRU Strato 15ALI создан для повседневной работы с документами, веб-серфинга и учебных задач. Сбалансированная конфигурация с процессором Intel Core i5 двенадцатого поколения и встроенной графикой Iris Xe отлично справляется с офисными программами, просмотром видео и легкой работой с фото. Ноутбук подойдет студентам, офисным сотрудникам и тем, кто ищет надежного помощника для базовых задач без переплаты за игровые возможности.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает уверенную работу в многозадачном режиме. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать нетребовательные игры на средних настройках и справляется с базовой обработкой фото. Система демонстрирует хорошую отзывчивость при работе с офисными приложениями, браузером и потоковыми сервисами.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и презентациями, а также для просмотра фильмов. IPS-технология гарантирует стабильную цветопередачу и комфортную работу в течение длительного времени без чрезмерной нагрузки на глаза.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ. Хотя объем накопителя может потребовать рационального подхода к хранению файлов, высокая скорость SSD компенсирует относительно скромную емкость.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в классическом черном цвете с практичными материалами, устойчивыми к повседневным нагрузкам. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в стандартных задачах, сохраняя приемлемый уровень шума. Габариты и вес типичны для 15-дюймового ноутбука, что делает его подходящим для периодической транспортировки между домом и работой.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств, включая USB-разъемы и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными. Предустановленная FreeDOS позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую операционную систему.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что объем SSD в 256 ГБ может потребовать использования внешних накопителей при работе с большими файлами. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах, но геймерам или дизайнерам лучше присмотреться к конфигурациям с более мощной графикой и большим объемом памяти.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Черный, Intel Core i5, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 42 170 руб.10543 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SDA 15.6" IPS Ryzen 5 7430U 8Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 42 570 руб.10643 руб. в СплитНоутбук Chuwi CoreBook Max 15.6" FHD Ryzen 5 7520U/16Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 42 740 руб.10685 руб. в СплитLenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 [82XQ01C9PS] Arctic Grey 15.6" {FHD...
-
В наличииЦена 42 890 руб.10723 руб. в СплитНоутбук Digma Pro Cursus Ryzen 5 3500U 16Gb SSD512Gb AMD Radeon ...
-
В наличииЦена 42 970 руб.10743 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SFA 15.6" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512G...
-
В наличииЦена 43 130 руб.10783 руб. в СплитНоутбук Rikor ARZ 103.1 15,6" FHD IPS 300N R5-5560U 16Gb 512G...
-
В наличииЦена 43 760 руб.10940 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SFA 16" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 43 760 руб.10940 руб. в СплитНоутбук HP 250R G10 15.6" FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver...
-
В наличииЦена 43 860 руб.10965 руб. в СплитНоутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/...
-
В наличииЦена 44 160 руб.11040 руб. в СплитНоутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16" ...
-
В наличииЦена 44 470 руб.11118 руб. в СплитНоутбук Rikor Neuro 5 15 OM-05 15.6" IPS Core i5-1235U 16Gb/512G...
-
В наличииЦена 44 550 руб.11138 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb...
Для кого и под какие задачи
IRU Strato 15ALI создан для повседневной работы с документами, веб-серфинга и учебных задач. Сбалансированная конфигурация с процессором Intel Core i5 двенадцатого поколения и встроенной графикой Iris Xe отлично справляется с офисными программами, просмотром видео и легкой работой с фото. Ноутбук подойдет студентам, офисным сотрудникам и тем, кто ищет надежного помощника для базовых задач без переплаты за игровые возможности.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает уверенную работу в многозадачном режиме. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать нетребовательные игры на средних настройках и справляется с базовой обработкой фото. Система демонстрирует хорошую отзывчивость при работе с офисными приложениями, браузером и потоковыми сервисами.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и презентациями, а также для просмотра фильмов. IPS-технология гарантирует стабильную цветопередачу и комфортную работу в течение длительного времени без чрезмерной нагрузки на глаза.
Память, накопители и расширение
Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ. Хотя объем накопителя может потребовать рационального подхода к хранению файлов, высокая скорость SSD компенсирует относительно скромную емкость.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус выполнен в классическом черном цвете с практичными материалами, устойчивыми к повседневным нагрузкам. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в стандартных задачах, сохраняя приемлемый уровень шума. Габариты и вес типичны для 15-дюймового ноутбука, что делает его подходящим для периодической транспортировки между домом и работой.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств, включая USB-разъемы и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными. Предустановленная FreeDOS позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую операционную систему.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что объем SSD в 256 ГБ может потребовать использования внешних накопителей при работе с большими файлами. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах, но геймерам или дизайнерам лучше присмотреться к конфигурациям с более мощной графикой и большим объемом памяти.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы, Infinix
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Для офиса, Черный, Intel Core i5, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058943)