Описание товара Ноутбук IRU Strato 15ALI Core i5 1235U 8Gb SSD256Gb Intel Iris Xe graphics 15.6" IPS FHD FreeDOS black (2058943)

Для кого и под какие задачи

IRU Strato 15ALI создан для повседневной работы с документами, веб-серфинга и учебных задач. Сбалансированная конфигурация с процессором Intel Core i5 двенадцатого поколения и встроенной графикой Iris Xe отлично справляется с офисными программами, просмотром видео и легкой работой с фото. Ноутбук подойдет студентам, офисным сотрудникам и тем, кто ищет надежного помощника для базовых задач без переплаты за игровые возможности.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i5-1235U с 10 ядрами (2 производительных и 8 энергоэффективных) обеспечивает уверенную работу в многозадачном режиме. Встроенная графика Intel Iris Xe способна запускать нетребовательные игры на средних настройках и справляется с базовой обработкой фото. Система демонстрирует хорошую отзывчивость при работе с офисными приложениями, браузером и потоковыми сервисами.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и презентациями, а также для просмотра фильмов. IPS-технология гарантирует стабильную цветопередачу и комфортную работу в течение длительного времени без чрезмерной нагрузки на глаза.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ. Хотя объем накопителя может потребовать рационального подхода к хранению файлов, высокая скорость SSD компенсирует относительно скромную емкость.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом черном цвете с практичными материалами, устойчивыми к повседневным нагрузкам. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в стандартных задачах, сохраняя приемлемый уровень шума. Габариты и вес типичны для 15-дюймового ноутбука, что делает его подходящим для периодической транспортировки между домом и работой.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств, включая USB-разъемы и HDMI для вывода изображения на внешний монитор. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числовыми данными. Предустановленная FreeDOS позволяет самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую операционную систему.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что объем SSD в 256 ГБ может потребовать использования внешних накопителей при работе с большими файлами. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Модель оптимальна для тех, кто ищет надежный рабочий ноутбук с хорошей производительностью в офисных задачах, но геймерам или дизайнерам лучше присмотреться к конфигурациям с более мощной графикой и большим объемом памяти.