Top.Mail.Ru
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 1
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 2
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 3
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 4
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 5
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 6
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 7
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 8
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 9
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 10
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 11
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 12
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 13
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 14
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 15
Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 1
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 2
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 3
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 4
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 5
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 6
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 7
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 8
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 9
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 10
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 11
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 12
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 13
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 14
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 15
  • Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6&quot; IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712947
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х28х7
Вес, кг.
2.45

Описание товара Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263)

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 15ALG создан для повседневных офисных и учебных задач. Этот ноутбук станет надежным помощником для работы с документами, просмотра веб-страниц, видеоконференций и базовых мультимедийных задач. Благодаря современному процессору Intel Core i3 12-го поколения он уверенно справляется с офисными приложениями и многозадачностью, хотя не предназначен для ресурсоемких игр или профессиональной обработки медиаконтента.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i3-1215U обеспечивает достаточную производительность для типичных офисных задач. Его 6 ядер (2 производительных и 4 энергоэффективных) и 8 потоков позволяют комфортно работать с несколькими программами одновременно. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями и воспроизведением видео, но не подходит для современных игр или профессионального видеомонтажа.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр мультимедийного контента, хотя яркость может быть ограничена для использования на улице в солнечную погоду.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных приложений и браузере с множеством вкладок. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом черном цвете и имеет типичные для 15-дюймового ноутбука размеры. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, работая достаточно тихо благодаря энергоэффективной платформе. Автономность обеспечивает несколько часов работы в офисных приложениях, что подходит для типичного рабочего использования.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисного использования, включая USB-разъемы и HDMI для подключения внешнего монитора. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет расширенные функции безопасности и управления, полезные для корпоративного использования.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что объем накопителя 256 ГБ может потребовать рационального управления пространством. Ноутбук оптимален для офисных сотрудников, студентов и пользователей, которым важна надежность и функциональность без излишеств. Если планируется работа с графикой или видео, стоит рассмотреть модели с более мощным процессором и дискретной видеокартой.

Отзывы о товаре Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
iRU
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
IRU Tactio
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1215U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
51.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

IRU Tactio 15ALG создан для повседневных офисных и учебных задач. Этот ноутбук станет надежным помощником для работы с документами, просмотра веб-страниц, видеоконференций и базовых мультимедийных задач. Благодаря современному процессору Intel Core i3 12-го поколения он уверенно справляется с офисными приложениями и многозадачностью, хотя не предназначен для ресурсоемких игр или профессиональной обработки медиаконтента.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i3-1215U обеспечивает достаточную производительность для типичных офисных задач. Его 6 ядер (2 производительных и 4 энергоэффективных) и 8 потоков позволяют комфортно работать с несколькими программами одновременно. Встроенная графика Intel UHD Graphics справляется с офисными приложениями и воспроизведением видео, но не подходит для современных игр или профессионального видеомонтажа.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр мультимедийного контента, хотя яркость может быть ограничена для использования на улице в солнечную погоду.

Память, накопители и расширение

Установленные 8 ГБ оперативной памяти достаточны для комфортной работы в большинстве офисных приложений и браузере с множеством вкладок. SSD-накопитель объемом 256 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель или облачное хранилище.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в классическом черном цвете и имеет типичные для 15-дюймового ноутбука размеры. Система охлаждения справляется с тепловыделением процессора в повседневных задачах, работая достаточно тихо благодаря энергоэффективной платформе. Автономность обеспечивает несколько часов работы в офисных приложениях, что подходит для типичного рабочего использования.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для офисного использования, включая USB-разъемы и HDMI для подключения внешнего монитора. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro добавляет расширенные функции безопасности и управления, полезные для корпоративного использования.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать, что объем накопителя 256 ГБ может потребовать рационального управления пространством. Ноутбук оптимален для офисных сотрудников, студентов и пользователей, которым важна надежность и функциональность без излишеств. Если планируется работа с графикой или видео, стоит рассмотреть модели с более мощным процессором и дискретной видеокартой.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук IRU Tactio 15ALG Core i3 1215U 8Gb SSD256Gb Intel UHD Graphics 15.6" IPS FHD Win11Pro 64 black (2019263) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...