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Ноутбук Kvadra Nau LE14U.10.122.000 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14.1" без ОС graphite WiFi BT (Y22L02P01115R_C08B63) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Kvadra Nau LE14U.10.122.000 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14.1" без ОС graphite WiFi BT (Y22L02P01115R_C08B63)

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Ноутбук Kvadra Nau LE14U.10.122.000 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14.1&quot; без ОС graphite WiFi BT (Y22L02P01115R_C08B63) - фото 1
Ноутбук Kvadra Nau LE14U.10.122.000 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14.1&quot; без ОС graphite WiFi BT (Y22L02P01115R_C08B63) - фото 2
Ноутбук Kvadra Nau LE14U.10.122.000 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14.1&quot; без ОС graphite WiFi BT (Y22L02P01115R_C08B63) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Kvadra Nau LE14U
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Kvadra Nau LE14U.10.122.000 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14.1&quot; без ОС graphite WiFi BT (Y22L02P01115R_C08B63) - фото 2
  • Ноутбук Kvadra Nau LE14U.10.122.000 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14.1&quot; без ОС graphite WiFi BT (Y22L02P01115R_C08B63) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
111 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712945
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Характеристики

Бренд
Kvadra
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Kvadra Nau LE14U
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х33х9
Вес, кг.
1.8

Описание товара Ноутбук Kvadra Nau LE14U.10.122.000 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14.1" без ОС graphite WiFi BT (Y22L02P01115R_C08B63)

Ноутбук Kvadra Nau LE14U.10.122.000 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14.1" без ОС graphite WiFi BT (Y22L02P01115R_C08B63)

Отзывы о товаре Ноутбук Kvadra Nau LE14U.10.122.000 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14.1" без ОС graphite WiFi BT (Y22L02P01115R_C08B63)




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Характеристики
Бренд
Kvadra
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Kvadra Nau LE14U
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14.1
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Kvadra Nau LE14U.10.122.000 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14.1" без ОС graphite WiFi BT (Y22L02P01115R_C08B63)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Kvadra Nau LE14U.10.122.000 Core i5 1235U 16Gb SSD512Gb 14.1" без ОС graphite WiFi BT (Y22L02P01115R_C08B63) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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