Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
154 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712926
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13650HX
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.2
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK)
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i7, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Игровые, Intel, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 148 980 руб.37245 руб. в СплитНоутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 50...
-
В наличииЦена 150 800 руб.37700 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb S...
-
В наличииЦена 151 370 руб.37843 руб. в СплитНоутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD R...
-
В наличииЦена 152 230 руб.38058 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra...
-
В наличииЦена 155 480 руб.38870 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1...
-
В наличииЦена 156 100 руб.39025 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Art 14 14.6" OLED 3.1K Core Ultra 7 255H...
-
В наличииЦена 158 330 руб.39583 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14" 3K OLED Core Ultra 9...
-
В наличииЦена 164 850 руб.41213 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB ...
-
В наличииЦена 165 180 руб.41295 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512...
-
В наличииЦена 171 420 руб.42855 руб. в СплитНоутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA Ge...
-
В наличииЦена 174 360 руб.43590 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G6 [21QC007UCD] (КЛАВ.РУС.ГРАВ.) 14" {WUXGA ...
-
В наличииЦена 176 170 руб.44043 руб. в СплитНоутбук ASUS Zenbook S16 UM5606GA-SS179W AMD Ryzen AI 9 HX 465/3...
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13650HX
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK)
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i7, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Игровые, Intel, Игровые MSI
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Черный, Intel Core i7, OLED, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Без ОС, Для дизайнера, Игровые, Intel, Игровые MSI
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK)