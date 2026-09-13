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Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK)

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Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 10
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 11
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1&quot; OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
154 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712926
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13650HX
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK)

Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK)

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.1
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13650HX
Развернуть
Частота процессора, ГГц
2.6
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK)
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Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion 5 15IRX10 Core i7 13650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.1" OLED WQXGA без ОС black (83LY000YRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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