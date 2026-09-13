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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK)

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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 8
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 9
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 10
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 11
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 12
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 13
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 14
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 15
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 16
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 3
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  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 5
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  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 10
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  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 14
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 15
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 16
  • Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
94 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712920
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Core i5 13450HX
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK)

Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Luna Grey — это ваш билет в мир высокопроизводительных технологий, созданный для геймеров, контент-креаторов и всех, кто стремится к максимальному результату в работе или развлечениях. Благодаря мощному процессору, передовой графике и интеллектуальным AI-решениям, это устройство обеспечивает идеальное сочетание инноваций и экологической эффективности. Высококачественный дисплей, клавиатура, оптимизированная для комфортных ощущений, и технология снижения синего свечения делают Lenovo LOQ оптимальным выбором для современного человека, ценящего продуктивность. В сердце Lenovo LOQ 15IRX10 — мощный процессор Intel Core i5-13450HX, идеальный выбор для многозадачности и ресурсоёмких приложений. Его архитектура включает 10 ядер и 16 потоков, что позволяет выполнять несколько сложных задач одновременно. Максимальная тактовая частота достигает 4,6 ГГц для P-core и 3,4 ГГц для E-core, обеспечивая высокую скорость обработки команд. Благодаря кешу объёмом 20 МБ процессор обеспечивает мгновенный доступ к данным и снижает задержки. Lenovo LOQ 15IRX10 предлагает 15,6-дюймовый дисплей, частотой обновления 144 Гц и поддержкой технологии G-SYNC. Благодаря яркости 300 нит и точности цветов 100% палитры sRGB вы получаете насыщенное и чёткое изображение. В сочетании с T?V Rheinland Low Blue Light экран снижает нагрузку на глаза, что особенно важно при длительном использовании. Ноутбук оснащён современным модулем Wi-Fi 6 и поддерживает Bluetooth 5.2, обеспечивая стабильное, быстрое и надёжное соединение, незаменимое для онлайн-игр и удалённой работы. Помимо высокоскоростного интернет-соединения, Lenovo LOQ гарантирует безопасность данных благодаря встроенным функциям защиты, таким как E-shutter для камеры — просто и эффективно, чтобы избежать нежелательного наблюдения.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo LOQ
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Core i5 13450HX
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
60 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Luna Grey — это ваш билет в мир высокопроизводительных технологий, созданный для геймеров, контент-креаторов и всех, кто стремится к максимальному результату в работе или развлечениях. Благодаря мощному процессору, передовой графике и интеллектуальным AI-решениям, это устройство обеспечивает идеальное сочетание инноваций и экологической эффективности. Высококачественный дисплей, клавиатура, оптимизированная для комфортных ощущений, и технология снижения синего свечения делают Lenovo LOQ оптимальным выбором для современного человека, ценящего продуктивность. В сердце Lenovo LOQ 15IRX10 — мощный процессор Intel Core i5-13450HX, идеальный выбор для многозадачности и ресурсоёмких приложений. Его архитектура включает 10 ядер и 16 потоков, что позволяет выполнять несколько сложных задач одновременно. Максимальная тактовая частота достигает 4,6 ГГц для P-core и 3,4 ГГц для E-core, обеспечивая высокую скорость обработки команд. Благодаря кешу объёмом 20 МБ процессор обеспечивает мгновенный доступ к данным и снижает задержки. Lenovo LOQ 15IRX10 предлагает 15,6-дюймовый дисплей, частотой обновления 144 Гц и поддержкой технологии G-SYNC. Благодаря яркости 300 нит и точности цветов 100% палитры sRGB вы получаете насыщенное и чёткое изображение. В сочетании с T?V Rheinland Low Blue Light экран снижает нагрузку на глаза, что особенно важно при длительном использовании. Ноутбук оснащён современным модулем Wi-Fi 6 и поддерживает Bluetooth 5.2, обеспечивая стабильное, быстрое и надёжное соединение, незаменимое для онлайн-игр и удалённой работы. Помимо высокоскоростного интернет-соединения, Lenovo LOQ гарантирует безопасность данных благодаря встроенным функциям защиты, таким как E-shutter для камеры — просто и эффективно, чтобы избежать нежелательного наблюдения.
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Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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