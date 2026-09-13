Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK)
Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Luna Grey — это ваш билет в мир высокопроизводительных технологий, созданный для геймеров, контент-креаторов и всех, кто стремится к максимальному результату в работе или развлечениях. Благодаря мощному процессору, передовой графике и интеллектуальным AI-решениям, это устройство обеспечивает идеальное сочетание инноваций и экологической эффективности. Высококачественный дисплей, клавиатура, оптимизированная для комфортных ощущений, и технология снижения синего свечения делают Lenovo LOQ оптимальным выбором для современного человека, ценящего продуктивность. В сердце Lenovo LOQ 15IRX10 — мощный процессор Intel Core i5-13450HX, идеальный выбор для многозадачности и ресурсоёмких приложений. Его архитектура включает 10 ядер и 16 потоков, что позволяет выполнять несколько сложных задач одновременно. Максимальная тактовая частота достигает 4,6 ГГц для P-core и 3,4 ГГц для E-core, обеспечивая высокую скорость обработки команд. Благодаря кешу объёмом 20 МБ процессор обеспечивает мгновенный доступ к данным и снижает задержки. Lenovo LOQ 15IRX10 предлагает 15,6-дюймовый дисплей, частотой обновления 144 Гц и поддержкой технологии G-SYNC. Благодаря яркости 300 нит и точности цветов 100% палитры sRGB вы получаете насыщенное и чёткое изображение. В сочетании с T?V Rheinland Low Blue Light экран снижает нагрузку на глаза, что особенно важно при длительном использовании. Ноутбук оснащён современным модулем Wi-Fi 6 и поддерживает Bluetooth 5.2, обеспечивая стабильное, быстрое и надёжное соединение, незаменимое для онлайн-игр и удалённой работы. Помимо высокоскоростного интернет-соединения, Lenovo LOQ гарантирует безопасность данных благодаря встроенным функциям защиты, таким как E-shutter для камеры — просто и эффективно, чтобы избежать нежелательного наблюдения.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo LOQ 15IRX10 Core i5 13450HX 16Gb SSD512Gb RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD без ОС grey (83JE002BRK)