Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 760 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712916
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13420H
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
1.9
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK)
Lenovo IP Slim 5 16IRH10 – универсальный ноутбук с 16" OLED-экраном, подходящий для учебы, работы и творческих задач. Модель оснащена процессором Intel Core i5 13420H и 16 ГБ оперативной памяти. SSD на 512 ГБ и современные интерфейсы позволяют справляться с многозадачностью и хранением данных.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 5
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
13420H
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
80 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Страна производитель
Китай
Lenovo IP Slim 5 16IRH10 – универсальный ноутбук с 16" OLED-экраном, подходящий для учебы, работы и творческих задач. Модель оснащена процессором Intel Core i5 13420H и 16 ГБ оперативной памяти. SSD на 512 ГБ и современные интерфейсы позволяют справляться с многозадачностью и хранением данных.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Теги товара: Для дома, Серый, OLED, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, 16 дюймов, Для дизайнера, Для работы, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 16IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 16" OLED 2.8K Win11Home grey (83HS002URK)