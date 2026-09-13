Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" OLED WUXGA без ОС grey (83HR002SRK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712902
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
2.5
Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" OLED WUXGA без ОС grey (83HR002SRK)
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" OLED WUXGA без ОС grey (83HR002SRK)
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" OLED WUXGA без ОС grey (83HR002SRK)
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для дома, Для офиса
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10 Core i5 13420H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 14" OLED WUXGA без ОС grey (83HR002SRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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