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Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK)

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Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo Legion
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16&quot; OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
308 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712895
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK)

Оцените игровой процесс и производительность нового уровня с процессором Intel® Core™ Ultra. Наслаждайтесь невероятно плавным ходом игры, бесперебойной многозадачностью и творческим процессом, ускоряемым искусственным интеллектом. Подключите все периферийные устройства к разъемам Thunderbolt™. Время автономной работы возрастет, а отличное охлаждение, производительность и отсутствие шума создадут все условия для игр, стриминга и творчества. Lenovo AI Engine+ дает гроссмейстерам киберспорта преимущество перед конкурентами благодаря функции распознавания сценариев в реальном времени. Это позволяет оптимизировать частоту кадров и интеллектуально распределять ресурсы. Интеллектуальный подбор частоты кадров обеспечивает невероятно плавную работу и точную настройку центрального и графического процессоров для состязательной игры высшего уровня. Управляйте игровым процессом с точностью, обеспеченной искусственным интеллектом, и превосходите соперника в каждый миг на поле боя. 16-дюймовый OLED-дисплей обеспечивает четкость и точность для динамичных киберспортивных соревнований благодаря высокой скорости обновления изображения с частотой 240 Гц.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
275HX
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070 Ti
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
12
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Оцените игровой процесс и производительность нового уровня с процессором Intel® Core™ Ultra. Наслаждайтесь невероятно плавным ходом игры, бесперебойной многозадачностью и творческим процессом, ускоряемым искусственным интеллектом. Подключите все периферийные устройства к разъемам Thunderbolt™. Время автономной работы возрастет, а отличное охлаждение, производительность и отсутствие шума создадут все условия для игр, стриминга и творчества. Lenovo AI Engine+ дает гроссмейстерам киберспорта преимущество перед конкурентами благодаря функции распознавания сценариев в реальном времени. Это позволяет оптимизировать частоту кадров и интеллектуально распределять ресурсы. Интеллектуальный подбор частоты кадров обеспечивает невероятно плавную работу и точную настройку центрального и графического процессоров для состязательной игры высшего уровня. Управляйте игровым процессом с точностью, обеспеченной искусственным интеллектом, и превосходите соперника в каждый миг на поле боя. 16-дюймовый OLED-дисплей обеспечивает четкость и точность для динамичных киберспортивных соревнований благодаря высокой скорости обновления изображения с частотой 240 Гц.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 32Gb SSD1Tb RTX5070Ti 12Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F50026RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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