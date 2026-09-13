Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F50023RK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo Legion Pro 7
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
376 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712892
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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 7
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
Intel Core Ultra 9 275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.8
Описание товара Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F50023RK)
Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F50023RK)
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Legion Pro 7
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
240
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
Intel Core Ultra 9 275HX
Частота процессора, ГГц
2.7
Количество ядер процессора
24
Объем оперативной памяти
64 ГБ
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
да
Графический контроллер
NVIDIA GeForce RTX 5080
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
16
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000/2500 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
99.9 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F50023RK)
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Ноутбук Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Core Ultra 9 275HX 64Gb SSD1Tb RTX5080 16Gb 16" OLED WQXGA без ОС black (83F50023RK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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