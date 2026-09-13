Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad 5 Pro
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16&quot; OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
116 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712845
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5 Pro
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
Intel Core Ultra 7 155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
84 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK)

16" Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16IMH9 серого цвета оснащен OLED-экраном 16 дюймов с разрешением 2048x1280 пикселей. Изображения получается яркими, резкими и без искажений. За быстродействие компьютера отвечает процессор Core Ultra 7 155H с 16 ядрами, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 Тб. Встроенная видеокарта Intel Arc Graphics увеличивает продолжительность автономной работы устройства. Дискретная видеокарта GeForce RTX 3050 для ноутбуков необходима для гейминга, фото- и видеоредакторов.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad 5 Pro
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2048x1280
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
Intel Core Ultra 7 155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
84 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
16" Ноутбук Lenovo IdeaPad Pro 5 16IMH9 серого цвета оснащен OLED-экраном 16 дюймов с разрешением 2048x1280 пикселей. Изображения получается яркими, резкими и без искажений. За быстродействие компьютера отвечает процессор Core Ultra 7 155H с 16 ядрами, 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 Тб. Встроенная видеокарта Intel Arc Graphics увеличивает продолжительность автономной работы устройства. Дискретная видеокарта GeForce RTX 3050 для ноутбуков необходима для гейминга, фото- и видеоредакторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IMH9 Core Ultra 7 155H 16Gb SSD1Tb RTX 3050 6Gb 16" OLED 2K (2048x1280) без ОС grey (83D4003NRK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...