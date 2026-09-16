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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 10
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 070 руб. 
Начислим 1410 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712817
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ)
88 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
255H
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х32х13
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ)

Этот ноутбук от Lenovo, изготовленный в Китае, представляет собой высокопроизводительное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Он оснащен мощным 16-ядерным процессором от Intel, обеспечивающим высочайшую производительность и многозадачность. С объемом оперативной памяти 16 Гб и надежным SSD-диском на 512 Гб, ноутбук гарантирует быструю загрузку приложений и скоростную работу в любых условиях. Дисплей диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 точек порадует вас четким и ярким изображением. Благодаря встроенному кард-ридеру вы сможете легко и быстро переносить данные с различных носителей. Корпус устройства сочетает в себе легкость пластика и прочность алюминия, сохраняя при этом небольшой вес в 1,7 кг, что обеспечивает отличную мобильность и удобство в использовании. К дополнительным преимуществам ноутбука относится современная версия Bluetooth v5.3, обеспечивающая стабильное соединение с различными устройствами, а также подсветка клавиатуры, которая делает работу в условиях плохой освещенности более комфортной. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора и возможность установки нужного программного обеспечения. Этот ноутбук Lenovo станет вашим надежным помощником в решении любых задач.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
255H
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук от Lenovo, изготовленный в Китае, представляет собой высокопроизводительное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Он оснащен мощным 16-ядерным процессором от Intel, обеспечивающим высочайшую производительность и многозадачность. С объемом оперативной памяти 16 Гб и надежным SSD-диском на 512 Гб, ноутбук гарантирует быструю загрузку приложений и скоростную работу в любых условиях. Дисплей диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 точек порадует вас четким и ярким изображением. Благодаря встроенному кард-ридеру вы сможете легко и быстро переносить данные с различных носителей. Корпус устройства сочетает в себе легкость пластика и прочность алюминия, сохраняя при этом небольшой вес в 1,7 кг, что обеспечивает отличную мобильность и удобство в использовании. К дополнительным преимуществам ноутбука относится современная версия Bluetooth v5.3, обеспечивающая стабильное соединение с различными устройствами, а также подсветка клавиатуры, которая делает работу в условиях плохой освещенности более комфортной. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора и возможность установки нужного программного обеспечения. Этот ноутбук Lenovo станет вашим надежным помощником в решении любых задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ) - этот товар вы можете купить по цене 88070 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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