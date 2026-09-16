Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ)
Этот ноутбук от Lenovo, изготовленный в Китае, представляет собой высокопроизводительное устройство, идеально подходящее для работы и развлечений. Он оснащен мощным 16-ядерным процессором от Intel, обеспечивающим высочайшую производительность и многозадачность. С объемом оперативной памяти 16 Гб и надежным SSD-диском на 512 Гб, ноутбук гарантирует быструю загрузку приложений и скоростную работу в любых условиях. Дисплей диагональю 16 дюймов и разрешением 1920x1200 точек порадует вас четким и ярким изображением. Благодаря встроенному кард-ридеру вы сможете легко и быстро переносить данные с различных носителей. Корпус устройства сочетает в себе легкость пластика и прочность алюминия, сохраняя при этом небольшой вес в 1,7 кг, что обеспечивает отличную мобильность и удобство в использовании. К дополнительным преимуществам ноутбука относится современная версия Bluetooth v5.3, обеспечивающая стабильное соединение с различными устройствами, а также подсветка клавиатуры, которая делает работу в условиях плохой освещенности более комфортной. Ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что дает вам свободу выбора и возможность установки нужного программного обеспечения. Этот ноутбук Lenovo станет вашим надежным помощником в решении любых задач.
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Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SK0030GQ)