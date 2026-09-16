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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 10
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 11
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 12
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
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  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
93 920 руб. 
Начислим 1503 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712814
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ)
93 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х29х15
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ)

Ноутбук

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
225U
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 5 225U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ002AGQ) - по цене 93920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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