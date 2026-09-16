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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 8
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 9
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 10
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 11
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 12
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 050 руб. 
Начислим 1521 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712813
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ)
95 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х29х15
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ)

Для кого и под какие задачи

Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL с процессором Intel Core Ultra и дискретной графикой Arc позиционируется как современный бизнес-ноутбук с расширенными мультимедийными возможностями. Эта модель отлично подойдет для работы с офисными приложениями, многозадачности, легкого редактирования фото и видео, а также казуальных игр. Благодаря производительной начинке ноутбук справится с параллельной работой в нескольких программах и десятками вкладок в браузере.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core Ultra 7 255H относится к новому поколению мобильных CPU с улучшенной энергоэффективностью и встроенным нейропроцессором для задач ИИ. Дискретная видеокарта Intel Arc 140T обеспечивает существенно более высокую производительность по сравнению со встроенной графикой, позволяя комфортно работать с графическими редакторами и запускать современные игры на средних настройках графики.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами благодаря высокой плотности пикселей, а соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для документов и веб-страниц. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и стабильность изображения под разными углами.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной работы с большим количеством приложений и тяжелыми файлами. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ. Такой объем позволяет хранить необходимые рабочие файлы и документы, хотя для объемных медиаколлекций может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

ThinkBook 14 выполнен в тонком металлическом корпусе, сочетающем надежность и мобильность. Система охлаждения оптимизирована для работы с производительными компонентами, обеспечивая эффективный теплоотвод при максимальных нагрузках. Благодаря энергоэффективной платформе Intel Core Ultra ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу в офисных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает современные USB Type-C с поддержкой DisplayPort и зарядки, классические USB Type-A для подключения периферии, HDMI для внешних мониторов и аудиоразъем. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Ноутбук оснащен качественной веб-камерой для видеоконференций, подсветкой клавиатуры и сканером отпечатков пальцев для безопасной аутентификации.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Дискретная графика Arc может иметь ограничения в некоторых играх из-за незрелости драйверов. Модель оптимально подойдет бизнес-пользователям, которым важны производительность, качественный экран и портативность, а также тем, кто ищет универсальный ноутбук для работы с периодическим использованием в развлекательных целях.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo Thinkbook 14 G8
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
255H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
Да
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Lenovo ThinkBook 14 G8 IAL с процессором Intel Core Ultra и дискретной графикой Arc позиционируется как современный бизнес-ноутбук с расширенными мультимедийными возможностями. Эта модель отлично подойдет для работы с офисными приложениями, многозадачности, легкого редактирования фото и видео, а также казуальных игр. Благодаря производительной начинке ноутбук справится с параллельной работой в нескольких программах и десятками вкладок в браузере.

Процессор, видеокарта и производительность

Установленный процессор Intel Core Ultra 7 255H относится к новому поколению мобильных CPU с улучшенной энергоэффективностью и встроенным нейропроцессором для задач ИИ. Дискретная видеокарта Intel Arc 140T обеспечивает существенно более высокую производительность по сравнению со встроенной графикой, позволяя комфортно работать с графическими редакторами и запускать современные игры на средних настройках графики.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением WUXGA (1920?1200) обеспечивает четкое изображение и комфортные углы обзора. Матрица хорошо подходит для работы с текстом и таблицами благодаря высокой плотности пикселей, а соотношение сторон 16:10 дает больше вертикального пространства для документов и веб-страниц. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и стабильность изображения под разными углами.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 16 ГБ оперативной памяти, что достаточно для комфортной работы с большим количеством приложений и тяжелыми файлами. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и запуск программ. Такой объем позволяет хранить необходимые рабочие файлы и документы, хотя для объемных медиаколлекций может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

ThinkBook 14 выполнен в тонком металлическом корпусе, сочетающем надежность и мобильность. Система охлаждения оптимизирована для работы с производительными компонентами, обеспечивая эффективный теплоотвод при максимальных нагрузках. Благодаря энергоэффективной платформе Intel Core Ultra ноутбук способен обеспечить длительную автономную работу в офисных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает современные USB Type-C с поддержкой DisplayPort и зарядки, классические USB Type-A для подключения периферии, HDMI для внешних мониторов и аудиоразъем. Поддержка актуальных стандартов Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3 обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Ноутбук оснащен качественной веб-камерой для видеоконференций, подсветкой клавиатуры и сканером отпечатков пальцев для безопасной аутентификации.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной операционной системы, что потребует самостоятельной установки Windows или Linux. Дискретная графика Arc может иметь ограничения в некоторых играх из-за незрелости драйверов. Модель оптимально подойдет бизнес-пользователям, которым важны производительность, качественный экран и портативность, а также тем, кто ищет универсальный ноутбук для работы с периодическим использованием в развлекательных целях.

Самовывоз
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Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G8 IAL Core Ultra 7 255H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 140T 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21SJ0010GQ) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 95050 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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