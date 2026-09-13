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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 8
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 9
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 10
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
65 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712809
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.03

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK)

Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 обеспечивает эффективное выполнение бизнес-задач, предоставляя пользователю значительное конкурентное преимущество. Вес 1,7 кг позволяет свободно перемещаться с ним по городу, слот Kensington Lock исключает риск физической кражи. Модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax предоставляет мгновенный доступ к интернету, помогая всегда оставаться на связи без привязки к проводам. Литий-полимерный аккумулятор 71 Wh держит заряд в течение всего рабочего дня, а быстрая зарядка дает возможность ускоренного восстановления энергии перед важной встречей с заказчиками или партнерами.

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Уверенность в безопасности корпоративных данных

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В кнопку включения встроен сканер отпечатка пальца match-on-chip, демонстрирующий максимальную точность при проверке личности владельца. Модуль TPM отвечает за создание и хранение криптографических ключей для шифрования чувствительной информации на жестком диске. Веб-камера 0.9 Мп закрывается шторкой, которая гарантирует приватность при включенном устройстве.

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Улучшенный визуальный опыт

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Ноутбук получил IPS-матрицу с разрешением 1920х1200, что способствует четкости при отображении визуального контента – макетов, графики, видео. Яркость 300 нит выступает залогом хорошей видимости в освещенных помещениях. Матовое покрытие не образует бликов, тем самым предотвращая утомляемость глаз при длительном пребывании за экраном.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 обеспечивает эффективное выполнение бизнес-задач, предоставляя пользователю значительное конкурентное преимущество. Вес 1,7 кг позволяет свободно перемещаться с ним по городу, слот Kensington Lock исключает риск физической кражи. Модуль Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax предоставляет мгновенный доступ к интернету, помогая всегда оставаться на связи без привязки к проводам. Литий-полимерный аккумулятор 71 Wh держит заряд в течение всего рабочего дня, а быстрая зарядка дает возможность ускоренного восстановления энергии перед важной встречей с заказчиками или партнерами.

\n

Уверенность в безопасности корпоративных данных

\n

В кнопку включения встроен сканер отпечатка пальца match-on-chip, демонстрирующий максимальную точность при проверке личности владельца. Модуль TPM отвечает за создание и хранение криптографических ключей для шифрования чувствительной информации на жестком диске. Веб-камера 0.9 Мп закрывается шторкой, которая гарантирует приватность при включенном устройстве.

\n

Улучшенный визуальный опыт

\n

Ноутбук получил IPS-матрицу с разрешением 1920х1200, что способствует четкости при отображении визуального контента – макетов, графики, видео. Яркость 300 нит выступает залогом хорошей видимости в освещенных помещениях. Матовое покрытие не образует бликов, тем самым предотвращая утомляемость глаз при длительном пребывании за экраном.

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Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G7 IML Core Ultra 5 125U 8Gb SSD512Gb Intel Graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21MS0028AK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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