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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 8
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 9
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16&quot; IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712760
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13700H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
71 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV)

Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV)

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
13700H
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
71 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 16 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 16" IPS WUXGA без ОС grey (21KH005SEV) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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