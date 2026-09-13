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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21KG005QEV) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21KG005QEV)

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Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA без ОС grey Bag (21KG005QEV)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
60 620 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712753
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х31х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21KG005QEV)

Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21KG005QEV)

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21KG005QEV)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21KG005QEV)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkbook 14 G6 IRL Core i7 13700H 8Gb SSD512Gb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA без ОС grey Bag (21KG005QEV) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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