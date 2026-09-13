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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100)

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Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100) - фото 1
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100) - фото 2
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100) - фото 3
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100) - фото 4
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100) - фото 5
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100) - фото 6
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100) - фото 7
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14&quot; IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712734
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
39.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х8
Вес, кг.
2.44

Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100)

Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100)

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1335U
Развернуть
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
39.3 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo ThinkPad T14 G4 Core i5 1335U 16Gb SSD1Tb Intel Iris Xe graphics 14" IPS WUXGA Win11Pro 64 black (21HESGC100) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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