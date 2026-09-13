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Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3" IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3" IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0)

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Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 1
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 2
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 3
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 4
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 5
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 6
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 7
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 8
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 9
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 10
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 11
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 12
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 13
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 14
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 15
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 6
  • Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 7
  • Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 8
  • Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 9
  • Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 10
  • Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 11
  • Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 12
  • Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 13
  • Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 14
  • Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 15
  • Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3&quot; IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712716
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х9
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3" IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0)

Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3" IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0)

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3" IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
металл
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3" IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0)
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Ноутбук Maibenben P725 Core i5 12450H 16Gb SSD512Gb Intel UHD Graphics 17.3" IPS FHD Linux grey 6065mAh (P7251SF0LGRE0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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