Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3" IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3" IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002)
Для кого и под какие задачи
MSI Venture A17 представляет собой производительный ноутбук для работы и учебы с большим экраном, построенный на современной платформе AMD. Модель отлично подойдет студентам технических специальностей, офисным работникам с потребностью в многозадачности, а также тем, кто ищет универсальное решение для работы с документами, веб-серфинга и легких развлечений. Благодаря 17-дюймовому экрану ноутбук удобен для работы с таблицами, презентациями и параллельного отображения нескольких окон.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит мощный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, который обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах. Встроенная графика Radeon 780M представляет собой одно из самых производительных интегрированных решений на рынке, способное справиться с повседневными задачами и даже некоторыми современными играми на средних настройках. Такая конфигурация отлично подходит для работы с офисными приложениями, браузером, легкого редактирования фото и воспроизведения медиаконтента.
Экран и комфорт работы
17.3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает качественную картинку с хорошими углами обзора и достойной цветопередачей. Матовое покрытие экрана минимизирует блики и отражения, что особенно важно при длительной работе. Большая диагональ позволяет комфортно работать с текстами и таблицами без необходимости постоянно масштабировать контент.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной многозадачности и работы с большим количеством вкладок браузера. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов и программ. Конфигурация памяти позволяет работать без заметных задержек даже при интенсивной нагрузке.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в строгом деловом стиле с серым покрытием. Несмотря на большую диагональ экрана, система охлаждения справляется с температурным режимом процессора в стандартных сценариях использования. При этом стоит учитывать, что 17-дюймовый форм-фактор делает ноутбук менее мобильным, чем компактные модели, и он больше подходит для стационарного использования с периодическими перемещениями.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком делает удобным ввод числовых данных и работу с таблицами. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать ее габариты и вес - ноутбук не предназначен для частых переносок. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует дополнительного времени на настройку, но позволит сэкономить на лицензии. Производительности встроенной графики достаточно для повседневных задач, однако для серьезных игр или профессиональной работы с графикой лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет надежный рабочий инструмент с большим экраном и хорошей производительностью для офисных и учебных задач.
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Для кого и под какие задачи
MSI Venture A17 представляет собой производительный ноутбук для работы и учебы с большим экраном, построенный на современной платформе AMD. Модель отлично подойдет студентам технических специальностей, офисным работникам с потребностью в многозадачности, а также тем, кто ищет универсальное решение для работы с документами, веб-серфинга и легких развлечений. Благодаря 17-дюймовому экрану ноутбук удобен для работы с таблицами, презентациями и параллельного отображения нескольких окон.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит мощный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, который обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах. Встроенная графика Radeon 780M представляет собой одно из самых производительных интегрированных решений на рынке, способное справиться с повседневными задачами и даже некоторыми современными играми на средних настройках. Такая конфигурация отлично подходит для работы с офисными приложениями, браузером, легкого редактирования фото и воспроизведения медиаконтента.
Экран и комфорт работы
17.3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает качественную картинку с хорошими углами обзора и достойной цветопередачей. Матовое покрытие экрана минимизирует блики и отражения, что особенно важно при длительной работе. Большая диагональ позволяет комфортно работать с текстами и таблицами без необходимости постоянно масштабировать контент.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной многозадачности и работы с большим количеством вкладок браузера. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов и программ. Конфигурация памяти позволяет работать без заметных задержек даже при интенсивной нагрузке.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в строгом деловом стиле с серым покрытием. Несмотря на большую диагональ экрана, система охлаждения справляется с температурным режимом процессора в стандартных сценариях использования. При этом стоит учитывать, что 17-дюймовый форм-фактор делает ноутбук менее мобильным, чем компактные модели, и он больше подходит для стационарного использования с периодическими перемещениями.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком делает удобным ввод числовых данных и работу с таблицами. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учитывать ее габариты и вес - ноутбук не предназначен для частых переносок. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует дополнительного времени на настройку, но позволит сэкономить на лицензии. Производительности встроенной графики достаточно для повседневных задач, однако для серьезных игр или профессиональной работы с графикой лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет надежный рабочий инструмент с большим экраном и хорошей производительностью для офисных и учебных задач.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3" IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002)