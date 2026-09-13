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Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3" IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3" IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002)

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Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 1
Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 2
Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 3
Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 4
Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 5
Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 6
Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 7
Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 8
Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 9
Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 10
Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MSI Venture A17 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 1
  • Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 2
  • Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 3
  • Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 4
  • Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 5
  • Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 6
  • Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 7
  • Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 8
  • Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 9
  • Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 10
  • Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712702
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Venture A17 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х34х9
Вес, кг.
4.13

Описание товара Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3" IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002)

Для кого и под какие задачи

MSI Venture A17 представляет собой производительный ноутбук для работы и учебы с большим экраном, построенный на современной платформе AMD. Модель отлично подойдет студентам технических специальностей, офисным работникам с потребностью в многозадачности, а также тем, кто ищет универсальное решение для работы с документами, веб-серфинга и легких развлечений. Благодаря 17-дюймовому экрану ноутбук удобен для работы с таблицами, презентациями и параллельного отображения нескольких окон.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит мощный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, который обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах. Встроенная графика Radeon 780M представляет собой одно из самых производительных интегрированных решений на рынке, способное справиться с повседневными задачами и даже некоторыми современными играми на средних настройках. Такая конфигурация отлично подходит для работы с офисными приложениями, браузером, легкого редактирования фото и воспроизведения медиаконтента.

Экран и комфорт работы

17.3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает качественную картинку с хорошими углами обзора и достойной цветопередачей. Матовое покрытие экрана минимизирует блики и отражения, что особенно важно при длительной работе. Большая диагональ позволяет комфортно работать с текстами и таблицами без необходимости постоянно масштабировать контент.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной многозадачности и работы с большим количеством вкладок браузера. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов и программ. Конфигурация памяти позволяет работать без заметных задержек даже при интенсивной нагрузке.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в строгом деловом стиле с серым покрытием. Несмотря на большую диагональ экрана, система охлаждения справляется с температурным режимом процессора в стандартных сценариях использования. При этом стоит учитывать, что 17-дюймовый форм-фактор делает ноутбук менее мобильным, чем компактные модели, и он больше подходит для стационарного использования с периодическими перемещениями.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком делает удобным ввод числовых данных и работу с таблицами. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать ее габариты и вес - ноутбук не предназначен для частых переносок. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует дополнительного времени на настройку, но позволит сэкономить на лицензии. Производительности встроенной графики достаточно для повседневных задач, однако для серьезных игр или профессиональной работы с графикой лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет надежный рабочий инструмент с большим экраном и хорошей производительностью для офисных и учебных задач.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3" IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Venture A17 AI
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Развернуть
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
260
Частота процессора, ГГц
3.8
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 780M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MSI Venture A17 представляет собой производительный ноутбук для работы и учебы с большим экраном, построенный на современной платформе AMD. Модель отлично подойдет студентам технических специальностей, офисным работникам с потребностью в многозадачности, а также тем, кто ищет универсальное решение для работы с документами, веб-серфинга и легких развлечений. Благодаря 17-дюймовому экрану ноутбук удобен для работы с таблицами, презентациями и параллельного отображения нескольких окон.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит мощный процессор AMD Ryzen 7 7840HS, который обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах. Встроенная графика Radeon 780M представляет собой одно из самых производительных интегрированных решений на рынке, способное справиться с повседневными задачами и даже некоторыми современными играми на средних настройках. Такая конфигурация отлично подходит для работы с офисными приложениями, браузером, легкого редактирования фото и воспроизведения медиаконтента.

Экран и комфорт работы

17.3-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает качественную картинку с хорошими углами обзора и достойной цветопередачей. Матовое покрытие экрана минимизирует блики и отражения, что особенно важно при длительной работе. Большая диагональ позволяет комфортно работать с текстами и таблицами без необходимости постоянно масштабировать контент.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают достаточный запас для комфортной многозадачности и работы с большим количеством вкладок браузера. SSD-накопитель объемом 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов и программ. Конфигурация памяти позволяет работать без заметных задержек даже при интенсивной нагрузке.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в строгом деловом стиле с серым покрытием. Несмотря на большую диагональ экрана, система охлаждения справляется с температурным режимом процессора в стандартных сценариях использования. При этом стоит учитывать, что 17-дюймовый форм-фактор делает ноутбук менее мобильным, чем компактные модели, и он больше подходит для стационарного использования с периодическими перемещениями.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком делает удобным ввод числовых данных и работу с таблицами. Отсутствие предустановленной операционной системы позволяет пользователю самостоятельно выбрать и установить предпочитаемую ОС.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать ее габариты и вес - ноутбук не предназначен для частых переносок. Отсутствие предустановленной операционной системы потребует дополнительного времени на настройку, но позволит сэкономить на лицензии. Производительности встроенной графики достаточно для повседневных задач, однако для серьезных игр или профессиональной работы с графикой лучше рассмотреть модели с дискретной видеокартой. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет надежный рабочий инструмент с большим экраном и хорошей производительностью для офисных и учебных задач.

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Отзывы


Ноутбук MSI Venture A17 AI A2HMG-002XRU Ryzen 7 260 16Gb SSD512Gb AMD Radeon 780M 17.3" IPS FHD без ОС grey (9S7-17UK11-002) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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