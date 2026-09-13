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Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004)

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Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 1
Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 2
Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 3
Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 4
Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 5
Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 6
Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 7
Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 8
Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 9
Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 10
Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 11
Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 12
Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 13
Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 1
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 2
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 3
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 4
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 5
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 6
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 7
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 8
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 9
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 10
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 11
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 12
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 13
  • Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
88 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712699
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
54х34х9
Вес, кг.
4.1

Описание товара Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004)

Для кого и под какие задачи

MSI Venture 17 AI представляет собой современный универсальный ноутбук, ориентированный на пользователей, работающих с искусственным интеллектом, машинным обучением и задачами креативного характера. Благодаря процессору Intel Core Ultra и графике Intel Arc, устройство отлично подходит для работы с нейросетями, создания контента и решения офисных задач. Большой 17.3-дюймовый экран делает его удобным инструментом для работы с таблицами, презентациями и многооконным режимом.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен новым процессором Intel Core Ultra 5 125H, который отличается улучшенной энергоэффективностью и встроенным нейропроцессором NPU для задач искусственного интеллекта. Дискретная графика Intel Arc обеспечивает достаточную производительность для работы с графическими приложениями и даже позволяет играть в современные игры на средних настройках. Связка этих компонентов особенно эффективна при работе с AI-инструментами и приложениями для создания контента.

Экран и комфорт работы

17.3-дюймовый IPS-дисплей с Full HD разрешением обеспечивает качественную картинку с хорошими углами обзора и достойной цветопередачей. Матовое покрытие экрана минимизирует отражения и снижает нагрузку на глаза при длительной работе. IPS-матрица гарантирует точную передачу цветов, что важно при работе с графикой, просмотре медиаконтента и базовой обработке фото.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную многозадачность и работу с ресурсоемкими приложениями. SSD-накопитель объемом 512 ГБ на базе NVMe обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Такой объем достаточен для установки необходимого программного обеспечения и хранения рабочих файлов, хотя активным пользователям может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в деловом сером цвете и отличается продуманной системой охлаждения, необходимой для стабильной работы производительных компонентов. Несмотря на большую диагональ экрана, инженерам MSI удалось сохранить относительно компактные размеры устройства. Система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла от процессора и видеокарты, поддерживая стабильную производительность при длительных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук предлагает современный набор интерфейсов, включая высокоскоростные USB-порты и HDMI для подключения внешнего монитора. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное соединение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком делает удобным ввод числовых данных. Поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учесть отсутствие предустановленной Windows и необходимость её самостоятельной установки. Габариты 17-дюймового ноутбука могут быть не самыми удобными для частой транспортировки. Графика Intel Arc, хотя и способна обеспечить достойную производительность в творческих задачах, может уступать аналогичным решениям от NVIDIA в некоторых специфических приложениях. Рекомендуется тем, кто ищет производительный ноутбук для работы с AI-инструментами и создания контента, при этом готов самостоятельно настроить систему под свои нужды.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Развернуть
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MSI Venture 17 AI представляет собой современный универсальный ноутбук, ориентированный на пользователей, работающих с искусственным интеллектом, машинным обучением и задачами креативного характера. Благодаря процессору Intel Core Ultra и графике Intel Arc, устройство отлично подходит для работы с нейросетями, создания контента и решения офисных задач. Большой 17.3-дюймовый экран делает его удобным инструментом для работы с таблицами, презентациями и многооконным режимом.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен новым процессором Intel Core Ultra 5 125H, который отличается улучшенной энергоэффективностью и встроенным нейропроцессором NPU для задач искусственного интеллекта. Дискретная графика Intel Arc обеспечивает достаточную производительность для работы с графическими приложениями и даже позволяет играть в современные игры на средних настройках. Связка этих компонентов особенно эффективна при работе с AI-инструментами и приложениями для создания контента.

Экран и комфорт работы

17.3-дюймовый IPS-дисплей с Full HD разрешением обеспечивает качественную картинку с хорошими углами обзора и достойной цветопередачей. Матовое покрытие экрана минимизирует отражения и снижает нагрузку на глаза при длительной работе. IPS-матрица гарантирует точную передачу цветов, что важно при работе с графикой, просмотре медиаконтента и базовой обработке фото.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную многозадачность и работу с ресурсоемкими приложениями. SSD-накопитель объемом 512 ГБ на базе NVMe обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Такой объем достаточен для установки необходимого программного обеспечения и хранения рабочих файлов, хотя активным пользователям может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в деловом сером цвете и отличается продуманной системой охлаждения, необходимой для стабильной работы производительных компонентов. Несмотря на большую диагональ экрана, инженерам MSI удалось сохранить относительно компактные размеры устройства. Система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла от процессора и видеокарты, поддерживая стабильную производительность при длительных нагрузках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук предлагает современный набор интерфейсов, включая высокоскоростные USB-порты и HDMI для подключения внешнего монитора. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное соединение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком делает удобным ввод числовых данных. Поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учесть отсутствие предустановленной Windows и необходимость её самостоятельной установки. Габариты 17-дюймового ноутбука могут быть не самыми удобными для частой транспортировки. Графика Intel Arc, хотя и способна обеспечить достойную производительность в творческих задачах, может уступать аналогичным решениям от NVIDIA в некоторых специфических приложениях. Рекомендуется тем, кто ищет производительный ноутбук для работы с AI-инструментами и создания контента, при этом готов самостоятельно настроить систему под свои нужды.

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Отзывы


Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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