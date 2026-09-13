Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004)
Для кого и под какие задачи
MSI Venture 17 AI представляет собой современный универсальный ноутбук, ориентированный на пользователей, работающих с искусственным интеллектом, машинным обучением и задачами креативного характера. Благодаря процессору Intel Core Ultra и графике Intel Arc, устройство отлично подходит для работы с нейросетями, создания контента и решения офисных задач. Большой 17.3-дюймовый экран делает его удобным инструментом для работы с таблицами, презентациями и многооконным режимом.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен новым процессором Intel Core Ultra 5 125H, который отличается улучшенной энергоэффективностью и встроенным нейропроцессором NPU для задач искусственного интеллекта. Дискретная графика Intel Arc обеспечивает достаточную производительность для работы с графическими приложениями и даже позволяет играть в современные игры на средних настройках. Связка этих компонентов особенно эффективна при работе с AI-инструментами и приложениями для создания контента.
Экран и комфорт работы
17.3-дюймовый IPS-дисплей с Full HD разрешением обеспечивает качественную картинку с хорошими углами обзора и достойной цветопередачей. Матовое покрытие экрана минимизирует отражения и снижает нагрузку на глаза при длительной работе. IPS-матрица гарантирует точную передачу цветов, что важно при работе с графикой, просмотре медиаконтента и базовой обработке фото.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную многозадачность и работу с ресурсоемкими приложениями. SSD-накопитель объемом 512 ГБ на базе NVMe обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Такой объем достаточен для установки необходимого программного обеспечения и хранения рабочих файлов, хотя активным пользователям может потребоваться внешний накопитель.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в деловом сером цвете и отличается продуманной системой охлаждения, необходимой для стабильной работы производительных компонентов. Несмотря на большую диагональ экрана, инженерам MSI удалось сохранить относительно компактные размеры устройства. Система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла от процессора и видеокарты, поддерживая стабильную производительность при длительных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук предлагает современный набор интерфейсов, включая высокоскоростные USB-порты и HDMI для подключения внешнего монитора. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное соединение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком делает удобным ввод числовых данных. Поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учесть отсутствие предустановленной Windows и необходимость её самостоятельной установки. Габариты 17-дюймового ноутбука могут быть не самыми удобными для частой транспортировки. Графика Intel Arc, хотя и способна обеспечить достойную производительность в творческих задачах, может уступать аналогичным решениям от NVIDIA в некоторых специфических приложениях. Рекомендуется тем, кто ищет производительный ноутбук для работы с AI-инструментами и создания контента, при этом готов самостоятельно настроить систему под свои нужды.
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Для кого и под какие задачи
MSI Venture 17 AI представляет собой современный универсальный ноутбук, ориентированный на пользователей, работающих с искусственным интеллектом, машинным обучением и задачами креативного характера. Благодаря процессору Intel Core Ultra и графике Intel Arc, устройство отлично подходит для работы с нейросетями, создания контента и решения офисных задач. Большой 17.3-дюймовый экран делает его удобным инструментом для работы с таблицами, презентациями и многооконным режимом.
Процессор, видеокарта и производительность
Ноутбук оснащен новым процессором Intel Core Ultra 5 125H, который отличается улучшенной энергоэффективностью и встроенным нейропроцессором NPU для задач искусственного интеллекта. Дискретная графика Intel Arc обеспечивает достаточную производительность для работы с графическими приложениями и даже позволяет играть в современные игры на средних настройках. Связка этих компонентов особенно эффективна при работе с AI-инструментами и приложениями для создания контента.
Экран и комфорт работы
17.3-дюймовый IPS-дисплей с Full HD разрешением обеспечивает качественную картинку с хорошими углами обзора и достойной цветопередачей. Матовое покрытие экрана минимизирует отражения и снижает нагрузку на глаза при длительной работе. IPS-матрица гарантирует точную передачу цветов, что важно при работе с графикой, просмотре медиаконтента и базовой обработке фото.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную многозадачность и работу с ресурсоемкими приложениями. SSD-накопитель объемом 512 ГБ на базе NVMe обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Такой объем достаточен для установки необходимого программного обеспечения и хранения рабочих файлов, хотя активным пользователям может потребоваться внешний накопитель.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в деловом сером цвете и отличается продуманной системой охлаждения, необходимой для стабильной работы производительных компонентов. Несмотря на большую диагональ экрана, инженерам MSI удалось сохранить относительно компактные размеры устройства. Система охлаждения эффективно справляется с отводом тепла от процессора и видеокарты, поддерживая стабильную производительность при длительных нагрузках.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук предлагает современный набор интерфейсов, включая высокоскоростные USB-порты и HDMI для подключения внешнего монитора. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное соединение. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком делает удобным ввод числовых данных. Поставляется без предустановленной операционной системы (FreeDOS), что позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе этой модели стоит учесть отсутствие предустановленной Windows и необходимость её самостоятельной установки. Габариты 17-дюймового ноутбука могут быть не самыми удобными для частой транспортировки. Графика Intel Arc, хотя и способна обеспечить достойную производительность в творческих задачах, может уступать аналогичным решениям от NVIDIA в некоторых специфических приложениях. Рекомендуется тем, кто ищет производительный ноутбук для работы с AI-инструментами и создания контента, при этом готов самостоятельно настроить систему под свои нужды.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Venture 17 AI A1MG-004XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb Intel Arc 17.3" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-17U211-004)