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Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16" OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16" OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083)

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Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 1
Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 2
Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 3
Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 4
Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 5
Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 6
Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 7
Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 8
Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 9
Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 10
Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MSI Prestige A16 AI+
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 1
  • Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 2
  • Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 3
  • Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 4
  • Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 5
  • Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 6
  • Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 7
  • Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 8
  • Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 9
  • Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 10
  • Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16&quot; OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
191 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712680
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige A16 AI+
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
365
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 880M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
82 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х8
Вес, кг.
3.3

Описание товара Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16" OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083)

Для кого и под какие задачи

MSI Prestige A16 AI+ создан для профессионалов творческой сферы и продвинутых пользователей, которым важна высокая производительность и превосходное качество изображения. Мощный процессор Ryzen AI 9 и встроенная графика Radeon 880M делают этот ноутбук идеальным выбором для работы с графическим дизайном, редактирования фото и видео, а также разработки контента. Благодаря премиальному OLED-экрану устройство отлично подойдет для работы с цветом и создания визуального контента.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен современным процессором AMD Ryzen AI 9 7940HS, который обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах и поддерживает технологии искусственного интеллекта. Встроенная графика AMD Radeon 880M справляется с базовыми задачами 3D-рендеринга и способна запускать нетребовательные игры. Связка процессора и видеоадаптера отлично проявляет себя в работе с Adobe Creative Suite, Figma и другими профессиональными приложениями.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением UHD+ (3840x2400) обеспечивает потрясающую цветопередачу, бесконечную контрастность и глубокий черный цвет. Высокое разрешение гарантирует исключительную четкость текста и изображений, а технология OLED дает преимущества при работе с HDR-контентом. Экран идеально подходит для профессиональной обработки фото и видео, где критически важна точность цветопередачи.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать с большими файлами и держать открытыми множество приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения проектов и медиафайлов. Такая конфигурация памяти оптимальна для работы с тяжелыми профессиональными приложениями.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в элегантном серебристом цвете и отличается премиальными материалами. Система охлаждения оптимизирована для поддержания стабильной работы мощного процессора даже при длительных нагрузках. Несмотря на производительное железо и качественный OLED-экран, ноутбук сохраняет относительно компактные размеры, что важно для мобильных профессионалов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C и Type-A, HDMI для подключения внешних мониторов и полным набором беспроводных интерфейсов, включая Wi-Fi 6E. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ к последним функциям операционной системы. Модель поддерживает технологии MSI для оптимизации производительности и управления энергопотреблением.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что OLED-экран, хотя и обеспечивает превосходное качество изображения, может быть чувствителен к выгоранию при длительном отображении статичного контента. Встроенная графика, хотя и достаточно мощная для базовых задач, может ограничивать возможности в серьезных играх или сложном 3D-рендеринге. Рекомендуется тем, кто ценит качество изображения и нуждается в производительном, но мобильном решении для работы с визуальным контентом.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16" OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige A16 AI+
Операционная система
Windows 11 Home
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
3840x2400
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Развернуть
Модель процессора
365
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 880M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
82 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MSI Prestige A16 AI+ создан для профессионалов творческой сферы и продвинутых пользователей, которым важна высокая производительность и превосходное качество изображения. Мощный процессор Ryzen AI 9 и встроенная графика Radeon 880M делают этот ноутбук идеальным выбором для работы с графическим дизайном, редактирования фото и видео, а также разработки контента. Благодаря премиальному OLED-экрану устройство отлично подойдет для работы с цветом и создания визуального контента.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен современным процессором AMD Ryzen AI 9 7940HS, который обеспечивает высокую производительность в многопоточных задачах и поддерживает технологии искусственного интеллекта. Встроенная графика AMD Radeon 880M справляется с базовыми задачами 3D-рендеринга и способна запускать нетребовательные игры. Связка процессора и видеоадаптера отлично проявляет себя в работе с Adobe Creative Suite, Figma и другими профессиональными приложениями.

Экран и комфорт работы

16-дюймовый OLED-дисплей с разрешением UHD+ (3840x2400) обеспечивает потрясающую цветопередачу, бесконечную контрастность и глубокий черный цвет. Высокое разрешение гарантирует исключительную четкость текста и изображений, а технология OLED дает преимущества при работе с HDR-контентом. Экран идеально подходит для профессиональной обработки фото и видео, где критически важна точность цветопередачи.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти позволяют комфортно работать с большими файлами и держать открытыми множество приложений одновременно. Быстрый SSD-накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает мгновенную загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения проектов и медиафайлов. Такая конфигурация памяти оптимальна для работы с тяжелыми профессиональными приложениями.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в элегантном серебристом цвете и отличается премиальными материалами. Система охлаждения оптимизирована для поддержания стабильной работы мощного процессора даже при длительных нагрузках. Несмотря на производительное железо и качественный OLED-экран, ноутбук сохраняет относительно компактные размеры, что важно для мобильных профессионалов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-C и Type-A, HDMI для подключения внешних мониторов и полным набором беспроводных интерфейсов, включая Wi-Fi 6E. Предустановленная Windows 11 Home обеспечивает доступ к последним функциям операционной системы. Модель поддерживает технологии MSI для оптимизации производительности и управления энергопотреблением.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что OLED-экран, хотя и обеспечивает превосходное качество изображения, может быть чувствителен к выгоранию при длительном отображении статичного контента. Встроенная графика, хотя и достаточно мощная для базовых задач, может ограничивать возможности в серьезных играх или сложном 3D-рендеринге. Рекомендуется тем, кто ценит качество изображения и нуждается в производительном, но мобильном решении для работы с визуальным контентом.

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Отзывы


Ноутбук MSI Prestige A16 AI+ A3HMG-083RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD1Tb AMD Radeon 880M 16" OLED UHD+ (3840x2400) Win11Home silver (9S7-159K32-083) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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