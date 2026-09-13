Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16" IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16" IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084)
**Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU** — это мощный и стильный инструмент для работы и творчества. **Основные характеристики:** * Процессор: AMD Ryzen AI 9 365. * Оперативная память: 32 ГБ. * Накопитель: SSD 2 ТБ. * Экран: 16 дюймов, IPS, QHD+ разрешение, частота обновления 165 Гц, сенсорный. * Операционная система: Windows 11. * Цвет: Ink Black. **Преимущества:** * Высокая производительность благодаря мощному процессору и большому объёму оперативной памяти. * Быстрый и надёжный накопитель SSD обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. * Большой и яркий сенсорный экран с высоким разрешением и частотой обновления — идеальное решение для работы с графикой, видео и другими требовательными задачами. * Windows 11 предлагает новые возможности и улучшенный интерфейс. Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU — это отличный выбор для тех, кто ищет мощный и стильный ноутбук для работы, учёбы или развлечений.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16" IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084)