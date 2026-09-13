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Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16" IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16" IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084)

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Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 1
Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 2
Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 3
Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 4
Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 5
Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 6
Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 7
Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 8
Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 9
Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 10
Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 11
Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 12
Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 13
Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 14
Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 15
Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 16
Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MSI Summit A16 AI+
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 1
  • Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 2
  • Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 3
  • Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 4
  • Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 5
  • Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 6
  • Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 7
  • Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 8
  • Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 9
  • Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 10
  • Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 11
  • Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 12
  • Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 13
  • Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 14
  • Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 15
  • Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 16
  • Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16&quot; IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
161 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712679
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Summit A16 AI+
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
да
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
365
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 880M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
82 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х33х8
Вес, кг.
3.91

Описание товара Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16" IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084)

**Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU** — это мощный и стильный инструмент для работы и творчества. **Основные характеристики:** * Процессор: AMD Ryzen AI 9 365. * Оперативная память: 32 ГБ. * Накопитель: SSD 2 ТБ. * Экран: 16 дюймов, IPS, QHD+ разрешение, частота обновления 165 Гц, сенсорный. * Операционная система: Windows 11. * Цвет: Ink Black. **Преимущества:** * Высокая производительность благодаря мощному процессору и большому объёму оперативной памяти. * Быстрый и надёжный накопитель SSD обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. * Большой и яркий сенсорный экран с высоким разрешением и частотой обновления — идеальное решение для работы с графикой, видео и другими требовательными задачами. * Windows 11 предлагает новые возможности и улучшенный интерфейс. Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU — это отличный выбор для тех, кто ищет мощный и стильный ноутбук для работы, учёбы или развлечений.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16" IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Summit A16 AI+
Трансформер
да
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
165
Сенсорный экран
да
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen AI 9
Модель процессора
365
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 880M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
82 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU** — это мощный и стильный инструмент для работы и творчества. **Основные характеристики:** * Процессор: AMD Ryzen AI 9 365. * Оперативная память: 32 ГБ. * Накопитель: SSD 2 ТБ. * Экран: 16 дюймов, IPS, QHD+ разрешение, частота обновления 165 Гц, сенсорный. * Операционная система: Windows 11. * Цвет: Ink Black. **Преимущества:** * Высокая производительность благодаря мощному процессору и большому объёму оперативной памяти. * Быстрый и надёжный накопитель SSD обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. * Большой и яркий сенсорный экран с высоким разрешением и частотой обновления — идеальное решение для работы с графикой, видео и другими требовательными задачами. * Windows 11 предлагает новые возможности и улучшенный интерфейс. Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU — это отличный выбор для тех, кто ищет мощный и стильный ноутбук для работы, учёбы или развлечений.
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Ноутбук MSI Summit A16 AI+ A3HMTG-084RU Ryzen AI 9 365 32Gb SSD2Tb AMD Radeon 880M 16" IPS Touch QHD+ Win11Home black (9S7-159K21-084) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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