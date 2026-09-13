Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618)
Для кого и под какие задачи
MSI Katana 15 HX - современный игровой ноутбук, который отлично подойдет для любителей требовательных игр и киберспортивных дисциплин. Благодаря мощной начинке ноутбук справится с актуальными AAA-проектами на высоких настройках графики, а также подойдет для стриминга и работы с видеомонтажом. Модель ориентирована на геймеров, которым важен баланс производительности и цены.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит производительный процессор Intel Core i5-14450HX, который обеспечивает высокую скорость в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти позволяет комфортно играть в современные игры в Full HD разрешении с высокой частотой кадров и поддержкой трассировки лучей. Связка этих компонентов также хорошо справляется с рендерингом видео и работой в графических редакторах.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица характеризуется достаточной яркостью для комфортной работы в помещении и высокой частотой обновления, что особенно важно в динамичных играх. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр контента под любым углом.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для многозадачной работы и требовательных игр. Быстрый SSD-накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск игр. Такой объем позволяет хранить большую библиотеку игр и рабочих файлов без необходимости постоянного управления свободным местом.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в классическом геймерском стиле с черной расцветкой. Система охлаждения Cooler Boost эффективно отводит тепло от мощных компонентов, что особенно важно при длительных игровых сессиях. При максимальной нагрузке вентиляторы могут работать заметно, что типично для игровых ноутбуков такого класса. Автономность в игровых режимах ограничена из-за энергопотребления производительных компонентов.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев, включая USB Type-A и Type-C. Присутствует полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и подсветкой, что удобно для работы в темное время суток. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная система FreeDOS позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это полноценный игровой ноутбук со соответствующим весом и габаритами - он не предназначен для постоянной переноски. Система охлаждения может работать довольно шумно под нагрузкой, что типично для игровых моделей. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Рекомендуется для тех, кто ищет производительный игровой ноутбук с хорошим потенциалом для апгрейда и не планирует часто использовать его в автономном режиме.
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Для кого и под какие задачи
MSI Katana 15 HX - современный игровой ноутбук, который отлично подойдет для любителей требовательных игр и киберспортивных дисциплин. Благодаря мощной начинке ноутбук справится с актуальными AAA-проектами на высоких настройках графики, а также подойдет для стриминга и работы с видеомонтажом. Модель ориентирована на геймеров, которым важен баланс производительности и цены.
Процессор, видеокарта и производительность
В основе ноутбука лежит производительный процессор Intel Core i5-14450HX, который обеспечивает высокую скорость в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти позволяет комфортно играть в современные игры в Full HD разрешении с высокой частотой кадров и поддержкой трассировки лучей. Связка этих компонентов также хорошо справляется с рендерингом видео и работой в графических редакторах.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица характеризуется достаточной яркостью для комфортной работы в помещении и высокой частотой обновления, что особенно важно в динамичных играх. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр контента под любым углом.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для многозадачной работы и требовательных игр. Быстрый SSD-накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск игр. Такой объем позволяет хранить большую библиотеку игр и рабочих файлов без необходимости постоянного управления свободным местом.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в классическом геймерском стиле с черной расцветкой. Система охлаждения Cooler Boost эффективно отводит тепло от мощных компонентов, что особенно важно при длительных игровых сессиях. При максимальной нагрузке вентиляторы могут работать заметно, что типично для игровых ноутбуков такого класса. Автономность в игровых режимах ограничена из-за энергопотребления производительных компонентов.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев, включая USB Type-A и Type-C. Присутствует полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и подсветкой, что удобно для работы в темное время суток. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная система FreeDOS позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что это полноценный игровой ноутбук со соответствующим весом и габаритами - он не предназначен для постоянной переноски. Система охлаждения может работать довольно шумно под нагрузкой, что типично для игровых моделей. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Рекомендуется для тех, кто ищет производительный игровой ноутбук с хорошим потенциалом для апгрейда и не планирует часто использовать его в автономном режиме.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618)