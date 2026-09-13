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Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618)

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Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618) - фото 1
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618) - фото 2
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618) - фото 3
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618) - фото 4
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618) - фото 5
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Katana
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618) - фото 1
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618) - фото 2
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618) - фото 3
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618) - фото 4
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618) - фото 5
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
120 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712671
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5-14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х12
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618)

Для кого и под какие задачи

MSI Katana 15 HX - современный игровой ноутбук, который отлично подойдет для любителей требовательных игр и киберспортивных дисциплин. Благодаря мощной начинке ноутбук справится с актуальными AAA-проектами на высоких настройках графики, а также подойдет для стриминга и работы с видеомонтажом. Модель ориентирована на геймеров, которым важен баланс производительности и цены.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит производительный процессор Intel Core i5-14450HX, который обеспечивает высокую скорость в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти позволяет комфортно играть в современные игры в Full HD разрешении с высокой частотой кадров и поддержкой трассировки лучей. Связка этих компонентов также хорошо справляется с рендерингом видео и работой в графических редакторах.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица характеризуется достаточной яркостью для комфортной работы в помещении и высокой частотой обновления, что особенно важно в динамичных играх. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр контента под любым углом.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для многозадачной работы и требовательных игр. Быстрый SSD-накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск игр. Такой объем позволяет хранить большую библиотеку игр и рабочих файлов без необходимости постоянного управления свободным местом.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в классическом геймерском стиле с черной расцветкой. Система охлаждения Cooler Boost эффективно отводит тепло от мощных компонентов, что особенно важно при длительных игровых сессиях. При максимальной нагрузке вентиляторы могут работать заметно, что типично для игровых ноутбуков такого класса. Автономность в игровых режимах ограничена из-за энергопотребления производительных компонентов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев, включая USB Type-A и Type-C. Присутствует полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и подсветкой, что удобно для работы в темное время суток. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная система FreeDOS позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это полноценный игровой ноутбук со соответствующим весом и габаритами - он не предназначен для постоянной переноски. Система охлаждения может работать довольно шумно под нагрузкой, что типично для игровых моделей. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Рекомендуется для тех, кто ищет производительный игровой ноутбук с хорошим потенциалом для апгрейда и не планирует часто использовать его в автономном режиме.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Katana
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
Intel Core i5-14450HX
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, MiniDisplayPort
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MSI Katana 15 HX - современный игровой ноутбук, который отлично подойдет для любителей требовательных игр и киберспортивных дисциплин. Благодаря мощной начинке ноутбук справится с актуальными AAA-проектами на высоких настройках графики, а также подойдет для стриминга и работы с видеомонтажом. Модель ориентирована на геймеров, которым важен баланс производительности и цены.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит производительный процессор Intel Core i5-14450HX, который обеспечивает высокую скорость в многопоточных задачах. Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти позволяет комфортно играть в современные игры в Full HD разрешении с высокой частотой кадров и поддержкой трассировки лучей. Связка этих компонентов также хорошо справляется с рендерингом видео и работой в графических редакторах.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица характеризуется достаточной яркостью для комфортной работы в помещении и высокой частотой обновления, что особенно важно в динамичных играх. IPS-матрица гарантирует точную цветопередачу и комфортный просмотр контента под любым углом.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для многозадачной работы и требовательных игр. Быстрый SSD-накопитель объемом 1 ТБ обеспечивает моментальную загрузку системы и быстрый запуск игр. Такой объем позволяет хранить большую библиотеку игр и рабочих файлов без необходимости постоянного управления свободным местом.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в классическом геймерском стиле с черной расцветкой. Система охлаждения Cooler Boost эффективно отводит тепло от мощных компонентов, что особенно важно при длительных игровых сессиях. При максимальной нагрузке вентиляторы могут работать заметно, что типично для игровых ноутбуков такого класса. Автономность в игровых режимах ограничена из-за энергопотребления производительных компонентов.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии и внешних дисплеев, включая USB Type-A и Type-C. Присутствует полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и подсветкой, что удобно для работы в темное время суток. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная система FreeDOS позволяет пользователю самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что это полноценный игровой ноутбук со соответствующим весом и габаритами - он не предназначен для постоянной переноски. Система охлаждения может работать довольно шумно под нагрузкой, что типично для игровых моделей. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной установки операционной системы. Рекомендуется для тех, кто ищет производительный игровой ноутбук с хорошим потенциалом для апгрейда и не планирует часто использовать его в автономном режиме.

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Отзывы


Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-618XRU Core i5 14450HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-618) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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