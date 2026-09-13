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Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617)

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Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото 1
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото 2
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото 3
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото 4
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото 5
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото 6
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото 7
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото 8
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото 1
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото 2
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото 3
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото 4
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото 5
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото 6
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото 7
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото 8
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
151 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712670
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х12
Вес, кг.
4.4

Описание товара Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617)

Для кого и под какие задачи

MSI Katana 15 HX - современный игровой ноутбук, ориентированный на требовательных геймеров и создателей контента. Благодаря мощному процессору Intel Core i7 14-го поколения и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5060, эта модель уверенно справляется с новейшими играми на высоких настройках и профессиональными задачами вроде 3D-рендеринга или монтажа видео. Конфигурация заметно мощнее типичных игровых ноутбуков среднего класса, что обеспечивает солидный запас производительности на будущее.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i7-14650HX относится к высокопроизводительной серии HX с повышенным энергопотреблением, что обеспечивает уровень производительности, близкий к настольным системам. В паре с GeForce RTX 5060 и 16 ГБ оперативной памяти эта конфигурация позволяет запускать любые современные игры с высокой частотой кадров и комфортно работать в ресурсоемких приложениях. Связка особенно хорошо проявляет себя в задачах, требующих как графической, так и процессорной мощности: стриминг, рендеринг, работа с нейросетями.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица демонстрирует достойную цветопередачу для игр и мультимедиа, хотя профессиональным дизайнерам может потребоваться внешний монитор для работы с цветом. Частота обновления экрана позволяет насладиться плавным геймплеем в динамичных играх, а матовое покрытие минимизирует блики при работе при ярком освещении.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства современных игр и профессиональных приложений. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый запуск игр, при этом оставляя достаточно места для установки нескольких крупных проектов. Конструкция ноутбука предусматривает возможность добавления второго накопителя, что позволяет расширить хранилище в будущем.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус Katana 15 HX выполнен в традиционном для игровых ноутбуков стиле с акцентом на эффективное охлаждение. Система охлаждения Cooler Boost справляется с отводом тепла от мощных компонентов, хотя под максимальной нагрузкой шум вентиляторов может быть заметным. Учитывая производительную начинку, автономность в игровых сессиях будет ограниченной - рекомендуется держать зарядное устройство под рукой, особенно при запуске требовательных приложений.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии: USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора, сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддерживаются современные стандарты беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Клавиатура имеет подсветку и полноразмерный цифровой блок, что удобно для работы с числами. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.

Важные нюансы перед покупкой

Потенциальным покупателям стоит учесть, что это производительный игровой ноутбук с соответствующими особенностями: заметный вес, необходимость регулярного подключения к сети и возможный шум системы охлаждения под нагрузкой. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной настройки системы. Модель отлично подойдет геймерам и создателям контента, которым важна высокая производительность, но может оказаться избыточной для обычных офисных задач или веб-серфинга, где более уместным будет выбор более легкого и тихого ультрабука.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5060
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MSI Katana 15 HX - современный игровой ноутбук, ориентированный на требовательных геймеров и создателей контента. Благодаря мощному процессору Intel Core i7 14-го поколения и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5060, эта модель уверенно справляется с новейшими играми на высоких настройках и профессиональными задачами вроде 3D-рендеринга или монтажа видео. Конфигурация заметно мощнее типичных игровых ноутбуков среднего класса, что обеспечивает солидный запас производительности на будущее.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core i7-14650HX относится к высокопроизводительной серии HX с повышенным энергопотреблением, что обеспечивает уровень производительности, близкий к настольным системам. В паре с GeForce RTX 5060 и 16 ГБ оперативной памяти эта конфигурация позволяет запускать любые современные игры с высокой частотой кадров и комфортно работать в ресурсоемких приложениях. Связка особенно хорошо проявляет себя в задачах, требующих как графической, так и процессорной мощности: стриминг, рендеринг, работа с нейросетями.

Экран и комфорт работы

15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица демонстрирует достойную цветопередачу для игр и мультимедиа, хотя профессиональным дизайнерам может потребоваться внешний монитор для работы с цветом. Частота обновления экрана позволяет насладиться плавным геймплеем в динамичных играх, а матовое покрытие минимизирует блики при работе при ярком освещении.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства современных игр и профессиональных приложений. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый запуск игр, при этом оставляя достаточно места для установки нескольких крупных проектов. Конструкция ноутбука предусматривает возможность добавления второго накопителя, что позволяет расширить хранилище в будущем.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус Katana 15 HX выполнен в традиционном для игровых ноутбуков стиле с акцентом на эффективное охлаждение. Система охлаждения Cooler Boost справляется с отводом тепла от мощных компонентов, хотя под максимальной нагрузкой шум вентиляторов может быть заметным. Учитывая производительную начинку, автономность в игровых сессиях будет ограниченной - рекомендуется держать зарядное устройство под рукой, особенно при запуске требовательных приложений.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии: USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора, сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддерживаются современные стандарты беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Клавиатура имеет подсветку и полноразмерный цифровой блок, что удобно для работы с числами. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.

Важные нюансы перед покупкой

Потенциальным покупателям стоит учесть, что это производительный игровой ноутбук с соответствующими особенностями: заметный вес, необходимость регулярного подключения к сети и возможный шум системы охлаждения под нагрузкой. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной настройки системы. Модель отлично подойдет геймерам и создателям контента, которым важна высокая производительность, но может оказаться избыточной для обычных офисных задач или веб-серфинга, где более уместным будет выбор более легкого и тихого ультрабука.

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Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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