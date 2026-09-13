Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617)
Для кого и под какие задачи
MSI Katana 15 HX - современный игровой ноутбук, ориентированный на требовательных геймеров и создателей контента. Благодаря мощному процессору Intel Core i7 14-го поколения и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5060, эта модель уверенно справляется с новейшими играми на высоких настройках и профессиональными задачами вроде 3D-рендеринга или монтажа видео. Конфигурация заметно мощнее типичных игровых ноутбуков среднего класса, что обеспечивает солидный запас производительности на будущее.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel Core i7-14650HX относится к высокопроизводительной серии HX с повышенным энергопотреблением, что обеспечивает уровень производительности, близкий к настольным системам. В паре с GeForce RTX 5060 и 16 ГБ оперативной памяти эта конфигурация позволяет запускать любые современные игры с высокой частотой кадров и комфортно работать в ресурсоемких приложениях. Связка особенно хорошо проявляет себя в задачах, требующих как графической, так и процессорной мощности: стриминг, рендеринг, работа с нейросетями.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица демонстрирует достойную цветопередачу для игр и мультимедиа, хотя профессиональным дизайнерам может потребоваться внешний монитор для работы с цветом. Частота обновления экрана позволяет насладиться плавным геймплеем в динамичных играх, а матовое покрытие минимизирует блики при работе при ярком освещении.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства современных игр и профессиональных приложений. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый запуск игр, при этом оставляя достаточно места для установки нескольких крупных проектов. Конструкция ноутбука предусматривает возможность добавления второго накопителя, что позволяет расширить хранилище в будущем.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус Katana 15 HX выполнен в традиционном для игровых ноутбуков стиле с акцентом на эффективное охлаждение. Система охлаждения Cooler Boost справляется с отводом тепла от мощных компонентов, хотя под максимальной нагрузкой шум вентиляторов может быть заметным. Учитывая производительную начинку, автономность в игровых сессиях будет ограниченной - рекомендуется держать зарядное устройство под рукой, особенно при запуске требовательных приложений.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии: USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора, сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддерживаются современные стандарты беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Клавиатура имеет подсветку и полноразмерный цифровой блок, что удобно для работы с числами. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.
Важные нюансы перед покупкой
Потенциальным покупателям стоит учесть, что это производительный игровой ноутбук с соответствующими особенностями: заметный вес, необходимость регулярного подключения к сети и возможный шум системы охлаждения под нагрузкой. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной настройки системы. Модель отлично подойдет геймерам и создателям контента, которым важна высокая производительность, но может оказаться избыточной для обычных офисных задач или веб-серфинга, где более уместным будет выбор более легкого и тихого ультрабука.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 144 230 руб.36058 руб. в СплитНоутбук Apple MacBook Air A3448 M5 10 core 16Gb SSD512Gb/10 core...
-
В наличииЦена 145 020 руб.36255 руб. в СплитНоутбук Asus VivoBook S16 S3607AA-SH108 Core Ultra 7 355 32Gb SS...
-
В наличииЦена 148 980 руб.37245 руб. в СплитНоутбук Asus V16 Special V3607VM-RP142 16" 32GB, 1TB SSD, RTX 50...
-
В наличииЦена 150 800 руб.37700 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST1093 Core Ultra 9 285H 32Gb S...
-
В наличииЦена 151 370 руб.37843 руб. в СплитНоутбук/ Lenovo IdeaPad Slim 5 16AKP10 16"(2880x1800 OLED)/AMD R...
-
В наличииЦена 152 230 руб.38058 руб. в СплитLenovo ThinkPad T14 G5 [21ML008NUS] Black 14" {WUXGA Touch Ultra...
-
В наличииЦена 155 480 руб.38870 руб. в СплитНоутбук Asus ROG Strix G18 G814PM-S8074 Ryzen 9 8940HX 16Gb SSD1...
-
В наличииЦена 156 100 руб.39025 руб. в СплитНоутбук Honor MagicBook Art 14 14.6" OLED 3.1K Core Ultra 7 255H...
-
В наличииЦена 158 330 руб.39583 руб. в СплитНоутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-ST786X 14" 3K OLED Core Ultra 9...
-
В наличииЦена 164 850 руб.41213 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad X13 2-in1 G5 13.3" Touch IPS AG 100sRGB ...
-
В наличииЦена 165 180 руб.41295 руб. в СплитНоутбук Lenovo ThinkPad T14 Gen6 14" 2.8K OLED U7-255H 16Gb/ 512...
-
В наличииЦена 171 420 руб.42855 руб. в СплитНоутбук Asus V16 V3607VP-RP031 Core 7 240H 32Gb SSD1Tb NVIDIA Ge...
Для кого и под какие задачи
MSI Katana 15 HX - современный игровой ноутбук, ориентированный на требовательных геймеров и создателей контента. Благодаря мощному процессору Intel Core i7 14-го поколения и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 5060, эта модель уверенно справляется с новейшими играми на высоких настройках и профессиональными задачами вроде 3D-рендеринга или монтажа видео. Конфигурация заметно мощнее типичных игровых ноутбуков среднего класса, что обеспечивает солидный запас производительности на будущее.
Процессор, видеокарта и производительность
Процессор Intel Core i7-14650HX относится к высокопроизводительной серии HX с повышенным энергопотреблением, что обеспечивает уровень производительности, близкий к настольным системам. В паре с GeForce RTX 5060 и 16 ГБ оперативной памяти эта конфигурация позволяет запускать любые современные игры с высокой частотой кадров и комфортно работать в ресурсоемких приложениях. Связка особенно хорошо проявляет себя в задачах, требующих как графической, так и процессорной мощности: стриминг, рендеринг, работа с нейросетями.
Экран и комфорт работы
15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица демонстрирует достойную цветопередачу для игр и мультимедиа, хотя профессиональным дизайнерам может потребоваться внешний монитор для работы с цветом. Частота обновления экрана позволяет насладиться плавным геймплеем в динамичных играх, а матовое покрытие минимизирует блики при работе при ярком освещении.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для большинства современных игр и профессиональных приложений. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и быстрый запуск игр, при этом оставляя достаточно места для установки нескольких крупных проектов. Конструкция ноутбука предусматривает возможность добавления второго накопителя, что позволяет расширить хранилище в будущем.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус Katana 15 HX выполнен в традиционном для игровых ноутбуков стиле с акцентом на эффективное охлаждение. Система охлаждения Cooler Boost справляется с отводом тепла от мощных компонентов, хотя под максимальной нагрузкой шум вентиляторов может быть заметным. Учитывая производительную начинку, автономность в игровых сессиях будет ограниченной - рекомендуется держать зарядное устройство под рукой, особенно при запуске требовательных приложений.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен необходимым набором портов для подключения периферии: USB Type-A и Type-C, HDMI для внешнего монитора, сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддерживаются современные стандарты беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. Клавиатура имеет подсветку и полноразмерный цифровой блок, что удобно для работы с числами. Предустановленная система FreeDOS позволяет самостоятельно установить предпочитаемую версию Windows.
Важные нюансы перед покупкой
Потенциальным покупателям стоит учесть, что это производительный игровой ноутбук с соответствующими особенностями: заметный вес, необходимость регулярного подключения к сети и возможный шум системы охлаждения под нагрузкой. Отсутствие предустановленной Windows потребует самостоятельной настройки системы. Модель отлично подойдет геймерам и создателям контента, которым важна высокая производительность, но может оказаться избыточной для обычных офисных задач или веб-серфинга, где более уместным будет выбор более легкого и тихого ультрабука.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 15 дюймов, Для дома, Черный, Intel Core i7, Для программирования, 16 Гб ОЗУ, Для 3d моделирования, Для дизайнера, Для работы, IPS, Игровые, Intel, Игровые MSI
Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WFK-617XRU Core i7 14650HX 16Gb SSD1Tb RTX 5060 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-617)