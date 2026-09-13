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Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226)

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Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото 1
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото 2
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото 3
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото 4
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото 5
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото 6
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото 7
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото 8
Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото 1
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото 2
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото 3
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото 4
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото 5
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото 6
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото 7
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото 8
  • Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6&quot; IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
163 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712669
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х38х12
Вес, кг.
4.4

Описание товара Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226)

Ноутбук

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
14650HX
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 5070
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
8
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Katana 15 HX B14WGK-226XRU Core i7 14650HX 32Gb SSD1Tb RTX 5070 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-1587C1-226) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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