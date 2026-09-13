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Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499)

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Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 1
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 2
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 3
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 4
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 5
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 6
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 7
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 8
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 9
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 10
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 11
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 12
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Modern 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 7
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 8
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 9
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 10
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 11
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 12
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712663
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х28х8
Вес, кг.
2.54

Описание товара Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499)

Для кого и под какие задачи

MSI Modern 14 спроектирован для повседневной работы и учебы в компактном формате. Этот ультрабук прекрасно справляется с офисными приложениями, веб-серфингом, работой с документами и легкой многозадачностью. Благодаря компактным размерам и продуманной эргономике, ноутбук станет надежным помощником для студентов, офисных работников и тех, кто часто работает в поездках.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core 5 120U относится к энергоэффективной линейке и обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач при минимальном энергопотреблении. Встроенная графика Intel Graphics хорошо справляется с офисными приложениями, просмотром видео и несложной обработкой фотографий. Такая конфигурация оптимизирована для длительной автономной работы, но не подходит для ресурсоемких задач вроде рендеринга или современных игр.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр медиаконтента, а Full HD разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая хорошую детализацию без чрезмерной нагрузки на батарею.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную работу в многозадачном режиме с большим количеством открытых вкладок браузера и документов. SSD-накопитель объемом 512 ГБ работает по скоростному протоколу и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус с серым покрытием выполнен в современном минималистичном стиле. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором и практически бесшумна в повседневных задачах. Благодаря экономичной платформе и оптимизированным компонентам, ноутбук обеспечивает длительное время автономной работы, что особенно важно при работе в поездках или на учебе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы и безопасности. Клавиатура с удобным ходом клавиш подходит для длительного набора текста.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук не предназначен для ресурсоемких задач и игр. Компактные размеры означают определенные ограничения по возможностям апгрейда. Модель идеально подойдет тем, кто ищет легкий и автономный ноутбук для работы с документами, презентациями и веб-серфинга, но пользователям, работающим с видеомонтажом или 3D-графикой, стоит присмотреться к более производительным моделям с дискретной графикой.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Modern 14
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.8 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MSI Modern 14 спроектирован для повседневной работы и учебы в компактном формате. Этот ультрабук прекрасно справляется с офисными приложениями, веб-серфингом, работой с документами и легкой многозадачностью. Благодаря компактным размерам и продуманной эргономике, ноутбук станет надежным помощником для студентов, офисных работников и тех, кто часто работает в поездках.

Процессор, видеокарта и производительность

Процессор Intel Core 5 120U относится к энергоэффективной линейке и обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач при минимальном энергопотреблении. Встроенная графика Intel Graphics хорошо справляется с офисными приложениями, просмотром видео и несложной обработкой фотографий. Такая конфигурация оптимизирована для длительной автономной работы, но не подходит для ресурсоемких задач вроде рендеринга или современных игр.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора, что важно при длительной работе с текстом и таблицами. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортный просмотр медиаконтента, а Full HD разрешение оптимально для этой диагонали, обеспечивая хорошую детализацию без чрезмерной нагрузки на батарею.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную работу в многозадачном режиме с большим количеством открытых вкладок браузера и документов. SSD-накопитель объемом 512 ГБ работает по скоростному протоколу и обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения рабочих файлов, документов и медиаконтента.

Корпус, охлаждение и автономность

Компактный корпус с серым покрытием выполнен в современном минималистичном стиле. Система охлаждения оптимизирована для работы с энергоэффективным процессором и практически бесшумна в повседневных задачах. Благодаря экономичной платформе и оптимизированным компонентам, ноутбук обеспечивает длительное время автономной работы, что особенно важно при работе в поездках или на учебе.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен всеми необходимыми портами для подключения периферии, включая USB Type-A и Type-C. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Предустановленная Windows 11 Pro предоставляет расширенные возможности для работы и безопасности. Клавиатура с удобным ходом клавиш подходит для длительного набора текста.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук не предназначен для ресурсоемких задач и игр. Компактные размеры означают определенные ограничения по возможностям апгрейда. Модель идеально подойдет тем, кто ищет легкий и автономный ноутбук для работы с документами, презентациями и веб-серфинга, но пользователям, работающим с видеомонтажом или 3D-графикой, стоит присмотреться к более производительным моделям с дискретной графикой.

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Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-499RU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD Win11Pro grey (9S7-14S111-499) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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