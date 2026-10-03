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Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485)

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Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - фото 1
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - фото 2
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - фото 3
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - фото 4
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - фото 5
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - фото 6
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - фото 7
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - фото 8
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - фото 4
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - фото 5
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - фото 6
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - фото 7
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - фото 8
  • Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14&quot; IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 310 руб. 
Начислим 1317 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 712662
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485)
82 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.8
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х29х9
Вес, кг.
2.55

Описание товара Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485)

Для кого и под какие задачи

MSI Modern 14 - универсальный ноутбук для повседневной работы, учебы и развлечений. Компактный 14-дюймовый форм-фактор и сбалансированная конфигурация делают его отличным выбором для студентов, офисных сотрудников и всех, кто много работает в дороге. Модель прекрасно справляется с документами, презентациями, веб-серфингом и легкой обработкой фото, хотя для серьезных игр или профессионального монтажа видео её возможностей будет недостаточно.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel Core 5-го поколения 120U, который обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы в офисных приложениях и браузере. Встроенная графика Intel Graphics подходит для просмотра видео и несложных задач, но не рассчитана на современные игры или ресурсоемкие графические приложения. Энергоэффективная платформа хорошо оптимизирована для многозадачности в повседневных сценариях использования.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортную работу с текстом в течение длительного времени. Разрешение Full HD на такой диагонали обеспечивает отличную детализацию при работе с документами и веб-страницами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти - более чем достаточно для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно и держать открытым множество вкладок в браузере. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в сером цвете и отличается компактными размерами, что делает ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Система охлаждения хорошо справляется с теплом при обычных нагрузках, не создавая лишнего шума. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированными компонентами обеспечивает длительную автономную работу.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оборудован необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Отсутствие предустановленной Windows (FreeDOS) позволяет самостоятельно установить желаемую версию операционной системы.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной Windows, что потребует самостоятельной установки операционной системы. Встроенная графика накладывает ограничения на работу с графически сложными приложениями и играми. Модель идеально подойдет тем, кто ищет легкий и компактный ноутбук для работы с документами, веб-серфинга и повседневных задач, но пользователям, нуждающимся в мощной графической подсистеме, стоит рассмотреть альтернативы с дискретной видеокартой.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
3
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
46.8
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MSI Modern 14 - универсальный ноутбук для повседневной работы, учебы и развлечений. Компактный 14-дюймовый форм-фактор и сбалансированная конфигурация делают его отличным выбором для студентов, офисных сотрудников и всех, кто много работает в дороге. Модель прекрасно справляется с документами, презентациями, веб-серфингом и легкой обработкой фото, хотя для серьезных игр или профессионального монтажа видео её возможностей будет недостаточно.

Процессор, видеокарта и производительность

Ноутбук оснащен процессором Intel Core 5-го поколения 120U, который обеспечивает достаточную производительность для комфортной работы в офисных приложениях и браузере. Встроенная графика Intel Graphics подходит для просмотра видео и несложных задач, но не рассчитана на современные игры или ресурсоемкие графические приложения. Энергоэффективная платформа хорошо оптимизирована для многозадачности в повседневных сценариях использования.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Матрица IPS гарантирует естественную цветопередачу и комфортную работу с текстом в течение длительного времени. Разрешение Full HD на такой диагонали обеспечивает отличную детализацию при работе с документами и веб-страницами.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти - более чем достаточно для комфортной работы в нескольких приложениях одновременно и держать открытым множество вкладок в браузере. SSD-накопитель на 512 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточно места для хранения документов, фотографий и других файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен в сером цвете и отличается компактными размерами, что делает ноутбук удобным для ежедневного ношения в сумке или рюкзаке. Система охлаждения хорошо справляется с теплом при обычных нагрузках, не создавая лишнего шума. Энергоэффективная платформа в сочетании с оптимизированными компонентами обеспечивает длительную автономную работу.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оборудован необходимым набором портов для подключения периферии и внешних устройств. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает стабильное беспроводное подключение. Отсутствие предустановленной Windows (FreeDOS) позволяет самостоятельно установить желаемую версию операционной системы.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без предустановленной Windows, что потребует самостоятельной установки операционной системы. Встроенная графика накладывает ограничения на работу с графически сложными приложениями и играми. Модель идеально подойдет тем, кто ищет легкий и компактный ноутбук для работы с документами, веб-серфинга и повседневных задач, но пользователям, нуждающимся в мощной графической подсистеме, стоит рассмотреть альтернативы с дискретной видеокартой.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Modern 14 F1MG-485XRU Core 5 120U 16Gb SSD512Gb Intel Graphics 14" IPS FHD FreeDOS grey (9S7-14S111-485) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 82310 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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