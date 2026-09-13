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Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026)

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Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 1
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 2
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 3
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 4
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 5
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 6
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 7
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 8
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 9
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 10
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 11
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 12
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 13
Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MSI Prestige
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 1
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 2
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 3
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 4
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 5
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 6
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 7
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 8
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 9
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 10
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 11
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 12
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 13
  • Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14&quot; OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
136 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712660
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х30х8
Вес, кг.
2.46

Описание товара Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026)

Для кого и под какие задачи

MSI Prestige 14 AI+ Evo - премиальный ультрабук, ориентированный на профессионалов, работающих с графикой, дизайном и контентом. Благодаря процессору Intel Core Ultra 7 и видеокарте Arc 140V, ноутбук отлично справляется с фото- и видеоредактированием, работой в Adobe Creative Suite и другими креативными задачами. Высокопроизводительная конфигурация также подойдет для многозадачной работы с документами, таблицами и презентациями.

Процессор, видеокарта и производительность

Новейший процессор Intel Core Ultra 7 258V относится к инновационному поколению Meteor Lake с улучшенной энергоэффективностью и встроенным нейропроцессором для задач искусственного интеллекта. Дискретная видеокарта Intel Arc 140V обеспечивает достаточную производительность для работы с графикой и легких игр. Связка этих компонентов позволяет комфортно работать в Adobe Premiere Pro, Photoshop, AutoCAD и других ресурсоемких приложениях.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2.8K (2880x1800) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Матрица отображает 100% цветового охвата DCI-P3, что делает ноутбук отличным выбором для работы с цветом, обработки фотографий и видеомонтажа. Высокое разрешение гарантирует четкость текста и мелких деталей при длительной работе.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают плавную работу в режиме многозадачности даже с ресурсоемкими приложениями. Быстрый NVMe SSD емкостью 1 ТБ предоставляет достаточно места для хранения проектов, контента и программного обеспечения. Такая конфигурация памяти оптимальна для работы с большими файлами и сложными проектами без задержек.

Корпус, охлаждение и автономность

Тонкий алюминиевый корпус в сером цвете сочетает премиальный внешний вид с высокой мобильностью. Система охлаждения MSI Cooler Boost эффективно отводит тепло даже при длительных нагрузках. Сертификация Intel Evo гарантирует быстрый выход из режима сна и длительное время автономной работы - до 10 часов при обычном использовании, что важно для работы в поездках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt 4 с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев, USB Type-A, HDMI и аудиоразъемом. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура имеет белую подсветку, а качественная веб-камера 1080p со встроенными функциями ИИ обеспечивает четкое изображение в видеоконференциях. Предустановлена Windows 11 Home.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что OLED-экран может быть чувствителен к выгоранию при длительном отображении статичных элементов. Компактные размеры означают отсутствие цифрового блока клавиатуры, что может быть неудобно для работы с числами. Рекомендуется тем, кто ищет мощный и легкий ноутбук для профессиональной работы с графикой и контентом, при этом готов инвестировать в премиальное устройство с новейшими технологиями.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
258V
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
90 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

MSI Prestige 14 AI+ Evo - премиальный ультрабук, ориентированный на профессионалов, работающих с графикой, дизайном и контентом. Благодаря процессору Intel Core Ultra 7 и видеокарте Arc 140V, ноутбук отлично справляется с фото- и видеоредактированием, работой в Adobe Creative Suite и другими креативными задачами. Высокопроизводительная конфигурация также подойдет для многозадачной работы с документами, таблицами и презентациями.

Процессор, видеокарта и производительность

Новейший процессор Intel Core Ultra 7 258V относится к инновационному поколению Meteor Lake с улучшенной энергоэффективностью и встроенным нейропроцессором для задач искусственного интеллекта. Дискретная видеокарта Intel Arc 140V обеспечивает достаточную производительность для работы с графикой и легких игр. Связка этих компонентов позволяет комфортно работать в Adobe Premiere Pro, Photoshop, AutoCAD и других ресурсоемких приложениях.

Экран и комфорт работы

14-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2.8K (2880x1800) обеспечивает превосходную цветопередачу, глубокий черный цвет и высокую контрастность. Матрица отображает 100% цветового охвата DCI-P3, что делает ноутбук отличным выбором для работы с цветом, обработки фотографий и видеомонтажа. Высокое разрешение гарантирует четкость текста и мелких деталей при длительной работе.

Память, накопители и расширение

Установленные 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5x обеспечивают плавную работу в режиме многозадачности даже с ресурсоемкими приложениями. Быстрый NVMe SSD емкостью 1 ТБ предоставляет достаточно места для хранения проектов, контента и программного обеспечения. Такая конфигурация памяти оптимальна для работы с большими файлами и сложными проектами без задержек.

Корпус, охлаждение и автономность

Тонкий алюминиевый корпус в сером цвете сочетает премиальный внешний вид с высокой мобильностью. Система охлаждения MSI Cooler Boost эффективно отводит тепло даже при длительных нагрузках. Сертификация Intel Evo гарантирует быстрый выход из режима сна и длительное время автономной работы - до 10 часов при обычном использовании, что важно для работы в поездках.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен двумя портами Thunderbolt 4 с поддержкой зарядки и подключения внешних дисплеев, USB Type-A, HDMI и аудиоразъемом. Поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Клавиатура имеет белую подсветку, а качественная веб-камера 1080p со встроенными функциями ИИ обеспечивает четкое изображение в видеоконференциях. Предустановлена Windows 11 Home.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что OLED-экран может быть чувствителен к выгоранию при длительном отображении статичных элементов. Компактные размеры означают отсутствие цифрового блока клавиатуры, что может быть неудобно для работы с числами. Рекомендуется тем, кто ищет мощный и легкий ноутбук для профессиональной работы с графикой и контентом, при этом готов инвестировать в премиальное устройство с новейшими технологиями.

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Ноутбук MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-026RU Core Ultra 7 258V 32Gb SSD1Tb Intel Arc 140V 14" OLED 2.8K Win11Home grey (9S7-14N321-026) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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