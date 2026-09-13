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Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3" OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3" OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096)

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Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 1
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 2
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 3
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 4
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 5
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 6
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 7
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 8
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 9
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 10
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 11
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 12
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 13
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 14
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 15
Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбук
Линейка
MSI Prestige
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
2048 Гб
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 1
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 2
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 3
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 4
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 5
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 6
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 7
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 8
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 9
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 10
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 11
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 12
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 13
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 14
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 15
  • Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3&quot; OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
181 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712652
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
288V
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х34х10
Вес, кг.
3.32

Описание товара Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3" OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096)

**Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition A2VMG-096RU** — это стильный и мощный инструмент для работы и творчества. **Дизайн и удобство использования:** * Корпус и крышка ноутбука выполнены из пластика чёрного цвета. * Клавиатура с русской раскладкой. Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition A2VMG-096RU — это идеальное решение для тех, кто ищет мощный и компактный инструмент для работы, учёбы или развлечений. Благодаря высокому разрешению экрана и поддержке современных технологий, вы сможете наслаждаться яркими и насыщенными цветами при просмотре видео, играх или работе с графикой.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3" OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбук
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI Prestige
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
288V
Частота процессора, ГГц
3.3
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
2048 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
**Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition A2VMG-096RU** — это стильный и мощный инструмент для работы и творчества. **Дизайн и удобство использования:** * Корпус и крышка ноутбука выполнены из пластика чёрного цвета. * Клавиатура с русской раскладкой. Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition A2VMG-096RU — это идеальное решение для тех, кто ищет мощный и компактный инструмент для работы, учёбы или развлечений. Благодаря высокому разрешению экрана и поддержке современных технологий, вы сможете наслаждаться яркими и насыщенными цветами при просмотре видео, играх или работе с графикой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Prestige 13 AI+ Ukiyoe Edition A2VMG-096RU Core Ultra 9 288V 32Gb SSD2Tb Intel Arc 13.3" OLED 2.8K Win11picture (9S7-13Q323-096) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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