Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 B2RWEKG-236XRU Core 5 210H 16Gb SSD1Tb RTX5050 8Gb 15.6" IPS FHD FreeDOS black (9S7-15Q342-236)

Для кого и под какие задачи

MSI Cyborg 15 позиционируется как современный игровой ноутбук начального уровня, который отлично подойдет для геймеров, ищущих баланс между производительностью и ценой. Благодаря процессору Intel Core i5 12-го поколения и видеокарте NVIDIA GeForce RTX 4050 ноутбук уверенно справляется с большинством современных игр на средних и высоких настройках, а также подходит для работы с фото и легкого видеомонтажа.

Процессор, видеокарта и производительность

12-ядерный процессор Intel Core i5-12450H обеспечивает высокую производительность в многозадачных сценариях и играх. Дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4050 с 8 ГБ видеопамяти поддерживает технологии DLSS 3 и трассировку лучей, что позволяет запускать современные игры с комфортной частотой кадров на средне-высоких настройках графики. Связка CPU и GPU также хорошо проявляет себя в задачах 3D-моделирования начального уровня и работе с Adobe Premiere.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает хорошие углы обзора и достойную цветопередачу для игр и мультимедиа. Матовое покрытие минимизирует блики при работе в ярко освещенных помещениях. Частота обновления экрана позволяет насладиться плавной картинкой в динамичных играх и комфортно работать с текстом в течение длительного времени.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти достаточно для комфортной работы в большинстве современных игр и продуктивных задач. Быстрый NVMe SSD объемом 1 ТБ обеспечивает молниеносную загрузку системы и приложений, а также достаточно места для установки нескольких современных игр и рабочих файлов.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в современном геймерском дизайне с акцентом на практичность. Система охлаждения Cooler Boost включает несколько тепловых трубок и вентиляторов, эффективно отводящих тепло от процессора и видеокарты даже при длительных игровых сессиях. При максимальной нагрузке уровень шума может быть заметным, что типично для игровых ноутбуков этого класса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен необходимым набором портов, включая USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора, и сетевой порт для стабильного проводного подключения. Поддержка современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth обеспечивает надежное беспроводное соединение. Клавиатура имеет подсветку, что удобно при игре в условиях низкой освещенности. Поставляется без предустановленной операционной системы, что дает свободу выбора версии Windows.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это игровой ноутбук начального уровня - он отлично подходит для большинства современных игр, но в самых требовательных проектах может потребоваться снижение настроек графики. Автономность при игровых нагрузках будет ограниченной, как у большинства игровых ноутбуков. Отсутствие предустановленной Windows потребует дополнительных затрат на лицензию. Модель оптимальна для тех, кто ищет современный игровой ноутбук с хорошим потенциалом для апгрейда и не планирует использовать его долго вдали от розетки.