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Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006)

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Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 1
Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 2
Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 3
Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 4
Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 5
Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 6
Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 7
Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 8
Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 9
Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 10
Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 11
Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 12
Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI VenturePro 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 1
  • Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 2
  • Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 3
  • Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 4
  • Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 5
  • Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 6
  • Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 7
  • Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 8
  • Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 9
  • Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 10
  • Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 11
  • Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 12
  • Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6&quot; IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712620
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI VenturePro 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х25х23
Вес, кг.
3.7

Описание товара Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006)

Для кого и под какие задачи

VenturePro 15 AI от MSI ориентирован на пользователей, которым нужен мощный и современный ноутбук для работы с графикой, легкого видеомонтажа и казуальных игр. Построенный на новой платформе Intel Core Ultra, он отлично подходит для многозадачной работы, включая офисные приложения, профессиональный софт и развлечения. Оптимальный выбор для студентов технических специальностей, фрилансеров и творческих специалистов.

Процессор, видеокарта и производительность

Новейший процессор Intel Core Ultra 5 125H с поддержкой технологий искусственного интеллекта обеспечивает высокую производительность при умеренном энергопотреблении. В паре с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти система уверенно справляется с задачами средней сложности в Adobe Premiere, Photoshop, AutoCAD, а также позволяет играть в современные игры на средних настройках графики.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает качественную цветопередачу и широкие углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики при работе при ярком освещении, а технология IPS гарантирует стабильную картинку без искажений при взгляде сбоку. Экран хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и базового редактирования фото.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную работу в многозадачном режиме с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 512 ГБ на базе NVMe обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Такой объем достаточен для установки необходимого программного обеспечения и хранения текущих проектов.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и отличается продуманной системой охлаждения MSI Cooler Boost, которая эффективно отводит тепло от процессора и видеокарты даже при длительных нагрузках. Благодаря энергоэффективной платформе Intel Core Ultra ноутбук способен обеспечить достойное время автономной работы в офисных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартным набором беспроводных интерфейсов включая Wi-Fi 6 и Bluetooth. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком, что удобно для работы с числами. Поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет установить предпочитаемую версию Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без операционной системы, потребуется её самостоятельная установка. Для работы с тяжелыми видеопроектами или требовательными играми может потребоваться более мощная конфигурация. Рекомендуется докупить внешний жесткий диск, если планируется хранить большой объем данных. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет современный ноутбук с поддержкой ИИ-ускорения для работы и учебы с возможностью запуска игр.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
MSI VenturePro 15
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
125H
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
55.2 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

VenturePro 15 AI от MSI ориентирован на пользователей, которым нужен мощный и современный ноутбук для работы с графикой, легкого видеомонтажа и казуальных игр. Построенный на новой платформе Intel Core Ultra, он отлично подходит для многозадачной работы, включая офисные приложения, профессиональный софт и развлечения. Оптимальный выбор для студентов технических специальностей, фрилансеров и творческих специалистов.

Процессор, видеокарта и производительность

Новейший процессор Intel Core Ultra 5 125H с поддержкой технологий искусственного интеллекта обеспечивает высокую производительность при умеренном энергопотреблении. В паре с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти система уверенно справляется с задачами средней сложности в Adobe Premiere, Photoshop, AutoCAD, а также позволяет играть в современные игры на средних настройках графики.

Экран и комфорт работы

15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает качественную цветопередачу и широкие углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики при работе при ярком освещении, а технология IPS гарантирует стабильную картинку без искажений при взгляде сбоку. Экран хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и базового редактирования фото.

Память, накопители и расширение

Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную работу в многозадачном режиме с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 512 ГБ на базе NVMe обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Такой объем достаточен для установки необходимого программного обеспечения и хранения текущих проектов.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и отличается продуманной системой охлаждения MSI Cooler Boost, которая эффективно отводит тепло от процессора и видеокарты даже при длительных нагрузках. Благодаря энергоэффективной платформе Intel Core Ultra ноутбук способен обеспечить достойное время автономной работы в офисных задачах.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Ноутбук оснащен современными портами USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартным набором беспроводных интерфейсов включая Wi-Fi 6 и Bluetooth. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком, что удобно для работы с числами. Поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет установить предпочитаемую версию Windows или Linux.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без операционной системы, потребуется её самостоятельная установка. Для работы с тяжелыми видеопроектами или требовательными играми может потребоваться более мощная конфигурация. Рекомендуется докупить внешний жесткий диск, если планируется хранить большой объем данных. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет современный ноутбук с поддержкой ИИ-ускорения для работы и учебы с возможностью запуска игр.

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Отзывы


Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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