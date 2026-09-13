Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006)
Для кого и под какие задачи
VenturePro 15 AI от MSI ориентирован на пользователей, которым нужен мощный и современный ноутбук для работы с графикой, легкого видеомонтажа и казуальных игр. Построенный на новой платформе Intel Core Ultra, он отлично подходит для многозадачной работы, включая офисные приложения, профессиональный софт и развлечения. Оптимальный выбор для студентов технических специальностей, фрилансеров и творческих специалистов.
Процессор, видеокарта и производительность
Новейший процессор Intel Core Ultra 5 125H с поддержкой технологий искусственного интеллекта обеспечивает высокую производительность при умеренном энергопотреблении. В паре с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти система уверенно справляется с задачами средней сложности в Adobe Premiere, Photoshop, AutoCAD, а также позволяет играть в современные игры на средних настройках графики.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает качественную цветопередачу и широкие углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики при работе при ярком освещении, а технология IPS гарантирует стабильную картинку без искажений при взгляде сбоку. Экран хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и базового редактирования фото.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную работу в многозадачном режиме с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 512 ГБ на базе NVMe обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Такой объем достаточен для установки необходимого программного обеспечения и хранения текущих проектов.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и отличается продуманной системой охлаждения MSI Cooler Boost, которая эффективно отводит тепло от процессора и видеокарты даже при длительных нагрузках. Благодаря энергоэффективной платформе Intel Core Ultra ноутбук способен обеспечить достойное время автономной работы в офисных задачах.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартным набором беспроводных интерфейсов включая Wi-Fi 6 и Bluetooth. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком, что удобно для работы с числами. Поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет установить предпочитаемую версию Windows или Linux.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без операционной системы, потребуется её самостоятельная установка. Для работы с тяжелыми видеопроектами или требовательными играми может потребоваться более мощная конфигурация. Рекомендуется докупить внешний жесткий диск, если планируется хранить большой объем данных. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет современный ноутбук с поддержкой ИИ-ускорения для работы и учебы с возможностью запуска игр.
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Для кого и под какие задачи
VenturePro 15 AI от MSI ориентирован на пользователей, которым нужен мощный и современный ноутбук для работы с графикой, легкого видеомонтажа и казуальных игр. Построенный на новой платформе Intel Core Ultra, он отлично подходит для многозадачной работы, включая офисные приложения, профессиональный софт и развлечения. Оптимальный выбор для студентов технических специальностей, фрилансеров и творческих специалистов.
Процессор, видеокарта и производительность
Новейший процессор Intel Core Ultra 5 125H с поддержкой технологий искусственного интеллекта обеспечивает высокую производительность при умеренном энергопотреблении. В паре с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти система уверенно справляется с задачами средней сложности в Adobe Premiere, Photoshop, AutoCAD, а также позволяет играть в современные игры на средних настройках графики.
Экран и комфорт работы
15.6-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD (1920?1080) обеспечивает качественную цветопередачу и широкие углы обзора. Матовое покрытие минимизирует блики при работе при ярком освещении, а технология IPS гарантирует стабильную картинку без искажений при взгляде сбоку. Экран хорошо подходит для работы с текстом, таблицами и базового редактирования фото.
Память, накопители и расширение
Установленные 16 ГБ оперативной памяти обеспечивают комфортную работу в многозадачном режиме с несколькими приложениями одновременно. SSD-накопитель объемом 512 ГБ на базе NVMe обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Такой объем достаточен для установки необходимого программного обеспечения и хранения текущих проектов.
Корпус, охлаждение и автономность
Корпус ноутбука выполнен в сдержанном сером цвете и отличается продуманной системой охлаждения MSI Cooler Boost, которая эффективно отводит тепло от процессора и видеокарты даже при длительных нагрузках. Благодаря энергоэффективной платформе Intel Core Ultra ноутбук способен обеспечить достойное время автономной работы в офисных задачах.
Порты, беспроводные интерфейсы и особенности
Ноутбук оснащен современными портами USB Type-A и Type-C, HDMI для подключения внешнего монитора и стандартным набором беспроводных интерфейсов включая Wi-Fi 6 и Bluetooth. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком, что удобно для работы с числами. Поставляется без предустановленной операционной системы, что позволяет установить предпочитаемую версию Windows или Linux.
Важные нюансы перед покупкой
При выборе стоит учесть, что ноутбук поставляется без операционной системы, потребуется её самостоятельная установка. Для работы с тяжелыми видеопроектами или требовательными играми может потребоваться более мощная конфигурация. Рекомендуется докупить внешний жесткий диск, если планируется хранить большой объем данных. Модель оптимально подойдет тем, кто ищет современный ноутбук с поддержкой ИИ-ускорения для работы и учебы с возможностью запуска игр.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI VenturePro 15 AI A1UDXG-006XRU Core Ultra 5 125H 16Gb SSD512Gb RTX 3050 6Gb 15.6" IPS FHD без ОС grey (9S7-15Q121-006)